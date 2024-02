Daftar Motor Yamaha yang Tampil di IIMS 2024, Ada Motor Listrik E01 dan NEOs

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Yamaha memboyong banyak model ke pameran otomotif International Motor Show (IIMS) di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, 15-25 Februari 2024. Model teranyar Yamaha yang dipamerkan adalah LEXi LX 155 .

"Untuk pertama kali juga kami memboyong produk terbaru Yamaha LEXi 155 LX tampil di event IIMS 2024 ini. Kami juga hadirkan produk dan varian warna baru pada varian Classy Yamaha yaitu Grand Filano Hybrid-Connected dan Fazzio Hybrid-Connected yang kami display secara lebih dekat kepada konsumen, bersama dengan kategori MAXi dan SPORT model," kata Sutarya, Direktur Marketing, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dalam keterangan resminya, Kamsi, 15 Februari 2024.

Selain LEXi LX 155, Yamaha juga memboyong warna baru dari line up Classy Yamaha yaitu Grand Filano Hybrid-Connected dan juga Fazzio Hybrid-Connected. Dua motor yang mengusung design skutik classic ini sukses menarik atensi pengendara sepeda motor di Indonesia, terutama yang ingin tampil beda dengan fashion skuktik yang berkelas pada Grand Filano Hybrid-Connected dan tampil stylish dengan Fazzio Hybrid-Connected.

Tidak ketinggalan juga Yamaha memboyong jajaran produk electric vehicle terbaiknya dari kategori E-Mobility seperti E01 dan NEOs. Serta line up dari kategori Generasi 125 dan juga Sport Series yaitu bLU cRU line up seperti All New R15 Connected. Hadir juga line up modifikasi custom culture dari XSR 155.

Tidak hanya menampilkan warna baru, sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen di event IIMS 2024 kami juga berikan promo special untuk pembelian motor, apparel, dan juga spare part Yamaha.

Selain itu Yamaha memberikan promo spesial, pengunjung juga dapat merasakan langsung produk terbaru LEXi LX 155 serta Grand Filano Hybrid-Connected di area test ride Yamaha.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian bagi pengunjung IIMS 2024 yang melakukan pembelian sepeda motor NMAX Series berkesempatan untuk mendapatkan special gift jaket MAXi. Konsumen Yamaha juga memiliki kesempatan untuk melakukan free checking kondisi sepeda motor di Area Parkir IIMS 2024.

Pilihan Editor: Kawasaki Hadirkan Promo Kredit Murah di IIMS 2024

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto