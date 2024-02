Kawasaki Hadirkan Promo Kredit Murah di IIMS 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) turut serta bergabung di event tahunan pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Sama seperti biasa, IIMS menghadirkan berbagai sektor roda dua hingga roda empat, IIMS dimulai pada hari ini Kamis, 15 Februari dan berakhir di Minggu, 25 Februari 2024.

Kawasaki kali ini membawa beberapa model diantaranya ada Ninja ZX-25RR, Ninja e-1, Z e-1, W175 CAFÉ, KLX150SM, KLX150BF dan KLX230S. Selain itu, Kawasaki juga mengadakan test ride yang berlokasi di Outdoor Area. Unit motor test ride Kawasaki yakni ada KX112 dan Ninja ZX-25R.

Selain itu, Kawasaki juga menghadirkan program special price untuk KLX230S dengan harga spesial Rp 33.900.000. Adapun promo bunga spesial mulai dari 5,5 persen berlaku untuk tipe Ninja ZX-25R, Ninja ZX-25R ABS SE, Ninja ZX-25RR, Ninja ZX-4RR, Eliminator, Eliminator SE, Vulcan S dan Versys ABS.

“Melihat banyaknya antusiasme pengunjung baik di IIMS maupun di booth Kawasaki tahun lalu, KMI menghadirkan banyak promo spesial dan promo menarik bagi pengunjung di tahun ini demi memanjakan Kawasaki Lovers yang ingin berkesempatan membawa pulang motor Kawasaki impian mereka," ucap Michael C. Tanadhi selaku Head Sales & Promotion PT. KMI dalam keterangan resminya, Rabu, 15 Februari 2024.

Sebagai informasi, IIMS berlangsung dimulai pukul 10.00 – 21.00 WIB. Pengunjung IIMS bisa mendapatkan tiket dengan harga sebesar Rp 50.000 per orang (Weekday Senin-Kamis). Sementara harga Rp 85.000 per orang (Weekend Jumat-Minggu).

Pembelian tiket IIMS 2024 bisa dibeli dengan tiga opsi, yakni pembelian online via Dyandra tiket, offline di gerai Dyandra dan on the spot atau pembelian langsung di lokasi hari H kunjungan.

