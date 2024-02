Honda Rilis Apparel Bernuansa BR-V N7X Edition di IIMS 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor berkolaborasi dengan fashion brand, Shining Bright, meluncurkan koleksi apparel eksklusif pada 17 Februari 2024 di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS 2024). Seluruh item pada koleksi The Stylish Family Wear ini terinspirasi dari varian terbaru Honda, New Honda BR-V N7X Edition yang mengusung konsep The Stylish Family Car.

Sebelumnya BR-V N7X Edition diluncurkan pada hari pembukaan IIMS 2024, tepatnya 15 Februari 2024. Varian terbaru ini terinspirasi dari N7X Concept yang terlebih dahulu diperkenalkan Honda pada tahun 2021.

Terinspirasi dari desain dan karakter New Honda BR-V N7X Edition, koleksi eksklusif yang dirancang Shining Bright juga menampilkan desain stylish dan nyaman untuk digunakan di berbagai aktivitas keluarga, baik dewasa sampai anak-anak. Selain terinspirasi dari desainnya, koleksi apparel eksklusif ini juga didominasi warna Khaki yang mengambil inspirasi dari warna Sand Khaki Pearl yang menjadi warna terbaru pada New Honda BR-V N7X Edition.

Yessy Anastasia selaku Public Relations & Event Dept. Head PT Honda Prospect Motor mengatakan, “Bagi Honda, desain untuk mobil harus selalu mengikuti tren yang disukai oleh konsumen saat ini, timeless dan tidak hanya terlihat indah namun juga fungsional."

"Styling design dan warna merupakan beberapa faktor terpenting yang dipertimbangkan oleh konsumen karena dapat mewakili karakter dan kepribadian, sama halnya dengan pilihan fashion mereka. Untuk itu, kami menggandeng Shining Bright sebagai brand fashion lokal yang selalu mengedepankan desain stylish sekaligus nyaman untuk berbagai usia dalam memperkenalkan New Honda BR-V N7X Edition sebagai The Stylish Family Car," tambah dia.

Produk dari koleksi eksklusif kolaborasi Honda x Shining Bright ini di antaranya adalah jaket berwarna hitam ditambah dengan aksen unik di beberapa bagian. Kemudian jersey-nya dihadirkan dengan menampilkan kombinasi warna two-tone, sand khaki dan hitam yang terinspirasi dari aksen Dark Chrome pada New Honda BR-V N7X Edition.

Terdapat pula kaos berwarna abu-abu dengan potongan oversized dengan tulisan N7X yang dapat dipadukan bersama topi berwarna khaki berdesain patch yang sesuai dengan karakter mobil ini. Tidak hanya itu saja, koleksi ini tersedia bagi seluruh anggota keluarga, tidak terkecuali anak-anak.

Terdapat kaos anak dengan desain menggemaskan dalam dua pilihan warna, putih dan sand khaki. Seluruh produk kolaborasi Honda x Shining Bright bisa didapatkan secara eksklusif dengan melakukan test drive dan membeli New Honda BR-V N7X Edition selama ajang IIMS 2024 berlangsung.

