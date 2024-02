Brio dan HR-V Dominasi Penjualan Mobil Honda pada Januari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) melaporkan data penjualan mobil sepanjang Januari 2024. Menurut laporan mereka, Honda Brio dan HR-V menjadi penyumbang terbesar dalam penjualan mobil Honda pada bulan lalu.

Brio dan HR-V berkontribusi sebesar 68 persen dari total penjualan mobil Honda, yang tercatat sebanyak 10.019 unit. Honda Brio terjual sebanyak 5.186 unit, sedangkan HR-V menorehkan penjualan sebanyak 1.624 unit.

Setelah dua model itu, penjualan mobil Honda juga disumbang oleh WR-V yang terjual sebanyak 1.460 unit, BR-V 1.131 unit, CR-V 351 unit, City Hatchback RS 131 unit, All New Civic RS 57 unit, Accord 31 unit, Mobilio 30 unit dan New City 18 unit.

“Di awal tahun ini, kami terus memonitor perkembangan kondisi pasar untuk menyusun strategi agar dapat memenuhi permintaan konsumen terhadap model-model yang kami jual,” Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM, Yusak Billy dalam keterangan resminya.

“Dengan adanya penyegaran model yang kami lakukan serta pergelaran motorshow yang menawarkan berbagai program penjualan menarik, kami berharap dapat kembali menyegarkan pasar di awal tahun ini,” tambah dia.

Honda sendiri hadir di pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2024 dengan menghadikan berbagai program penjualan, mulai dari DP ringan 10 persen, bunga 0 persen, dan cicilan ringan mulai Rp 2 juta, tenor hingga tujuh tahun.

Selain itu, Honda juga menyediakan Program Trade In, Free Voucher Service dan Parts, Grand Prize Trip ke Thailand, puluhan Smartphone, serta Lucky Dip dengan total hingga ratusan juta rupiah.

Bukan hanya memberikan program penjualan mobil saja, Honda juga turut membawa New BR-V N7X Edition di pameran IIMS 2024. Model ini diklaim menawarkan desain yang lebih stylish dan tetap mempertahankan berbagai keunggulan BR-V.

