Harga Suzuki All New Ertiga Hybrid 2024 dan Spesifikasinya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi memperkenalkan varian tertinggi untuk mobil low multi purpose vehicle (MPV), yaitu Ertiga Cruise Hybrid dalam ajang Indonesia International Motor Show atau IIMS 2024.

“Kami meluncurkan varian tertinggi dari Ertiga Hybrid, yaitu Suzuki Ertiga Cruise Hybrid dengan baterai lithium ion yang disematkan pada teknologi Smart Hybrid Suzuki varian tertinggi,” kata 4W Deputy Director PT SIS Dony Isma di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 17 Februari 2024.

Lalu, berapa harga pasaran Suzuki All New Ertiga Hybrid saat ini? Dilansir dari laman Suzuki Indonesia, berikut daftar harga on the road (OTR) Jakarta All New Ertiga Hybrid pada Maret 2024 (harga dapat berubah sewaktu-waktunya).

Harga Suzuki All New Ertiga Hybrid 2024

- All New Ertiga Hybrid SS - AT: Rp295.600.000.

- All New Ertiga Hybrid GX - AT: Rp284.700.000.

- All New Ertiga Hybrid SS - MT: Rp284.600.000.

- All New Ertiga Hybrid GX - MT: Rp273.700.000.

- All New Ertiga Hybrid Cruise MT: Rp288.800.000.

- All New Ertiga Hybrid Cruise MT (2 Tone): Rp290.000.000.

- All New Ertiga Hybrid Cruise AT: Rp299.000.000.

- All New Ertiga Hybrid Cruise AT (2 Tone): Rp301.000.000.

Spesifikasi Suzuki All New Ertiga Hybrid

Suzuki All New Ertiga Hybrid hadir dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang diklaim mampu menghasilkan sensasi berkendara lebih bertenaga dan ramah lingkungan.

Dengan baterai lithium ion yang memiliki masa garansi selama 8 tahun atau 180.000 kilometer, energi saat kendaraan melambat dapat disimpan dengan baik.

Tak hanya itu, All New Ertiga Hybrid juga dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan dan keselamatan berstandar nasional, seperti electronic stability programme (ESP), isofix, hill hold control, pemadam api, rear camera, dual SRS airbags, electronic brake distance, heartect, dan parking sensor.

All New Ertiga Hybrid Cruise memiliki dua varian warna, yaitu Pearl Snow White + Cool Black dan Cool Black.

Sementara All New Ertiga Hybrid GX menawarkan pilihan warna lebih beragam, yaitu Brave Khaki, Silky Silver, Burgundy Red, Mellow Deep Red, Cool Black, Pearl Snow White, dan Metallic Magma Gray.

Adapun rincian spesifikasi Suzuki All New Ertiga Hybrid sebagai berikut:

Suzuki All New Ertiga Hybrid Cruise

- Panjang: 4.395 mm.

- Lebar: 1.735 mm.

- Tinggi: 1.690 mm.

- Jarak sumbu roda: 2.740 mm.

- Minimum turning radius: 5,2 meter.

- Kapasitas tangki: 45 Liter.

- Ground clearance: 180.

- Mesin: SHVS (K15B + ISG + baterai lithium ion).

- Steering: rack and pinion.

- Suspensi depan: MacPherson Strut dengan pegas koil.

- Suspensi belakang: torsion beam dengan pegas koil.

- Ukuran ban: 185/65 R15.

- Lampu LED daytime running: -

- Electric mirror: tersedia.

- Lampu kabut LED: -

- Pendingin udara otomatis dengan pemanas: tersedia.

- Kontrol cruise: tersedia.

- Tampilan informasi terintegrasi ke dalam cluster meter: tersedia.

- Demister jendela belakang: tersedia.

Suzuki All New Ertiga Hybrid GX

- Panjang: 4.395 mm.

- Lebar: 1.735 mm.

- Tinggi: 1.690 mm.

- Jarak sumbu roda: 2.740 mm.

- Minimum turning radius: 5,2 meter.

- Kapasitas tangki: 45 Liter.

- Ground clearance: 180.

- Mesin: SHVS (K15B + ISG + baterai lithium ion).

- Steering: rack and pinion.

- Suspensi depan: MacPherson Strut dengan pegas koil.

- Suspensi belakang: torsion beam dengan pegas koil.

- Ukuran ban: 185/65 R15.

- Lampu LED daytime running: tersedia.

- Electric mirror: tersedia.

- Lampu kabut LED: tersedia.

- Pendingin udara otomatis dengan pemanas: tersedia.

- Kontrol cruise: tersedia.

- Tampilan informasi terintegrasi ke dalam cluster meter: tersedia.

- Demister jendela belakang: tersedia.

MELYNDA DWI PUSPITA

