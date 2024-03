7 Rekomendasi Mobil Keluarga untuk Mudik, Mulai Rp200 Jutaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil multi purpose vehicle (MPV) menjadi salah satu jenis mobil primadona di kalangan masyarakat yang akan mudik Hari Raya Idul Fitri atau perjalanan jauh ke kampung halaman saat Lebaran. Pasalnya, MPV dapat berfungsi sebagai pengangkut penumpang sekaligus barang dengan kapasitas yang cukup besar.

“90 persen dari 1.200 mobil rental yang kami sediakan, Toyota Avanza dan Innova masih menjadi favorit konsumen,” kata General Manager (GM) Rental TRAC Astra Rent a Car, Jacob Antonius di Jakarta, Selasa, 14 Juni 2016, seperti dikutip dari Antara.

Bagi Anda yang berencana melakukan mudik menggunakan kendaraan pribadi, tujuh mobil keluarga berikut bisa dijadikan pertimbangan.

Daftar Mobil Keluarga untuk Mudik

1. Toyota Avanza

Pada akhir 2021, Toyota merilis versi terbaru dari Avanza, yaitu tipe E dan G. Tipe E dibanderol dengan harga mulai Rp237.100.000 untuk on the road (OTR) DKI Jakarta, Bekasi, dan Banten per 1 Maret 2024, sedangkan harga jual tipe G mulai Rp259.800.000.

Bagian dalam Toyota Avanza terbaru hadir dengan sofa yang lebih luas sehingga memberikan kenyamanan bagi keluarga.

Dengan interior lebih lega yang dilengkapi 7 kursi penumpang serta peredam bising dari luar, Avanza sangat cocok digunakan untuk berkendara dalam durasi lama.

2. Toyota Kijang Innova

Apabila Anda sedang mencari mobil Toyota versi lebih baik dibanding Avanza, maka Innova bisa menjadi pilihan. Toyota Kijang Innova menawarkan lebih banyak fitur, mulai dari hiburan, kenyamanan, hingga keselamatan.

Edisi New Kijang Innova tipe G dijual mulai harga Rp379.100.000, sedangkan tipe G DSL bisa dibawa pulang dengan harga Rp406.300.000. Kedua model Kijang Innova ini telah dilengkapi dengan kamera belakang yang memudahkan proses memarkir kendaraan.

3. Pajero Sport

Bagi Anda yang sedang mencari kendaraan bongsor dengan gaya menarik untuk mudik, Daihatsu Pajero Sport layak dipertimbangkan.

Mobil sport utility vehicle (SUV) 7 kursi ini memiliki enam varian, yaitu Dakkar Ultimate (4x4) AT, Dakkar (4x2) AT, Dakkar Ultimate (4x2) AT, Exceed (4x2) AT, Exceed (4x2) MT, dan GLX (4x4) MT.

Pajero Sport menawarkan teknologi keamanan canggih berupa blind spot warning (BSW) dan lane change assist (LCA) yang mampu mendeteksi kendaraan di blind spot belakang, kanan, dan kiri. Selain itu, terdapat indikator peringatan disertai buzzer yang muncul di kaca spion.

Adapun harga Pajero Sport terbaru OTR DKI Jakarta pada Maret 2024, yaitu Rp740.600.000 untuk Dakkar Ultimate (4x4) AT, Rp630.900.000 untuk Dakkar (4x2) AT, Rp680.600.000 untuk Dakkar Ultimate (4x2) AT, Rp572.300.000 untuk Exceed (4x2) AT, Rp557.100.000 untuk Exceed (4x2) MT, dan Rp582.600.000 untuk GLX (4x4) MT.

4. Mitsubishi Xpander

The New Xpander hadir dalam enam varian, meliputi Ultimate CVT, Sport CVT, Sport MT, Exceed CVT, Exceed MT, GLS CVT, dan GLS MT. Mobil ini disokong oleh mesin MIVEC DOHC 1,5 Liter yang dapat menyemburkan tenaga 105 PS pada kecepatan 6.000 rpm. Torsi maksimal untuk seri Ultimate CVT 141 Nm pada 4.000 rpm.

Untuk harganya, Mitsubishi Xpander Ultimate CVT dipasarkan Rp315.900.000 untuk OTR DKI Jakarta selama Maret 2024. Sedangkan Sport CVT dibanderol Rp312.500.000, Sport MT seharga Rp297.850.000, harga Exceed CVT sebesar Rp283.700.000, Exceed MT dipatok Rp274.500.000, GLS CVT sebesar Rp270.400.000, dan GLS MT seharga Rp261.200.000.

5. Voxy

All New Voxy 2022 telah mengalami perombakan dari segi eksterior dan interior. Mobil MPV bergaya boxy ini dilengkapi dengan mesin terbaru berkode M20A-FKS yang menggunakan teknologi Dynamic Force Engine, dengan harga jual Rp607.800.000 untuk OTR DKI Jakarta, Bekasi, dan Banten per 1 Maret 2024.

6. Nissan Livina

Nissan Livina ditawarkan mulai harga Rp287.000.000 untuk varian 1.5 EL MT dengan nomor rangka tahun 2022. Sedangkan untuk seri 1.5 VE AT dibanderol mulai Rp309.500.000 dan Rp320.000.000 untuk 1.5 VL AT.

7. Suzuki Ertiga Hybrid

Rekomendasi mobil keluarga untuk mudik selanjutnya adalah Suzuki Ertiga Hybrid. Mobil berkapasitas 7 penumpang ini menghadirkan atap kabin relatif tinggi, sehingga menambah kesan luas untuk penumpang dewasa dan anak-anak.

Berikut rincian harga Suzuki Ertiga Hybrid OTR DKI Jakarta per Maret 2024:

- All New Ertiga Hybrid SS - AT: Rp295.600.000.

- All New Ertiga Hybrid GX - AT: Rp284.700.000.

- All New Ertiga Hybrid SS - MT: Rp284.600.000.

- All New Ertiga Hybrid GX - MT: Rp273.700.000.

- All New Ertiga Hybrid Cruise MT: Rp288.800.000.

- All New Ertiga Hybrid Cruise MT (2 Tone): Rp290.000.000.

- All New Ertiga Hybrid Cruise AT: Rp299.000.000.

- All New Ertiga Hybrid Cruise AT (2 Tone): Rp301.000.000.

MELYNDA DWI PUSPITA

