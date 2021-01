Peugeot 208 Terpilih Sebagai Car of the Year 2020

TEMPO.CO, Jakarta - Peugeot 208 terpilih sebagai Car of the Year di Jenewa Swiss pada Februari 2020. Penghargaan ini membuktikan pabrikan asal Prancis mampu memproduksi mobil-mobil yang bisa disebut langganan meraih penghargaan bergengsi di dunia otomotif Eropa.

Setidaknya, sudah ada 6 model Peugeot yang mampu meraih Car of The Year. Rincianya, 2 model terbaik sebelum era millennial, Peugeot 504 (1969) dan Peugeot 405 (1988). Sementara pasca-millennia, Peugeot 307 (2002), Peugeot 308 (2014), Peugeot 3008 SUV (2017) dan Peugeot 208 (2020).

Pagelaran yang dihelat setiap tahun melibatkan penilaian 60 jurnalis otomotif terkemuka dari seluruh Eropa. Ajang sudah dilangsungkan sejak 1964 dan menjadi yang paling bergengsi di kalangan produsen otomotif global.

Rekor kemenangan yang diraih Peugeot tentunya merefleksikan dominasi desain, teknologi, performa, dan kenyamanan yang diusung Peugeot selama 50 tahun di dunia otomotif.

“Menjadi satu dari tiga brand yang meraih penghargaan terbanyak di ajang Car of the Year adalah sebuah kebanggaan. Dalam 6 tahun terakhir, Peugeot telah meraih 3 buah penghargaan COTY. Penghargaan ini menjadi sebuah pencapaian perusahaan dan juga referensi bagi para customer kami," kata Jean-Phillipe Imparato, Direktur Peugeot.

Legenda mobil klasik Peugeot

Peugeot 504

Untuk mengetahui Peugeot pertama yang memenangkan titel Car of the Year, anda harus kembali setengah abad dimana Peugeot 504 menjadi mobil pertama yang memenangkan titel Car of the Year pada tahun 1969.

Peugeot 504. (Pegueot)

Peugeot 504 ini juga menjadi Peugeot dengan masa produksi Peugeot paling lama dimana mulai diproduksi pada tahun 1968 hingga tahun 2005 yang terjual hampir 3 juta unit di seluruh dunia.

Peugeot 405

Hampir 2 dekade setelah Peugeot 504 menjuarai gelar Car of the Year, Peugeot 405 turut meraih gelar tersebut pada tahun 1988. 54 dari 57 juri memberikan nilai tertinggi bagi Peugeot 405. Mobil yang memberikan driving pleasure dan kenyamanan terbaik di masanya.

Peugeot 405. (Peugeot)

Peugeot 405 ini juga menjadi mobil yang mencetak rekor tersendiri diluar penghargaan Car of the Year dengan memenangkan kejuaraan Rally Paris-Dakar 2 tahun berturut di tahun 1989 dan 1990. Kepopuleran model ini membawa tingkat penjualan lebih dari 5 juta unit di seluruh dunia.