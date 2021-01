Barisan Motor Baru 2021, Yamaha - Honda Bersaing Ketat

TEMPO.CO, Jakarta - Para produsen otomotif terus menggeber produk-produk baru, begitu juga segmen sepeda motor. Tahun ini, 2021, pun tak luput dari sasaran peluncuran motor baru atau yang diperbarui.

Motor matik alias skutik hingga motor sport bakal meramaikan pasar motor di Indonesia.

Berikut motor berbagai merek yang dipredksi Antara bakal muncul pada 2021:

Honda PCX 160

Peserta turing Honda PCX Luxurious Trip 2019 melintasi kawasan pegunungan di Bedugul, Buleleng, Bali, 14-15 Desember 2019. (AHM)

PT Astra Honda Motor akan menjadi pabrikan pertama yang meluncurkan kendaraan terbaru pada pekan depan. PT AHM siap merilis skutik bongsor Honda PCX 160 yang mengaspal lebih dahulu di Thailand dan Jepang.

Honda ADV 250

Mendapatkan respons yang cukup baik dari masyarakat Indonesia, PT AHM juga akan meluncurkan Honda ADV dengan varian mesin yang lebih ganas, yakni 250 cc.

Honda Forza 350

Honda Thailand dikabarkan telah memberikan penyegaran terhadap skutik premium Honda Forza dengan mesin yang lebih besar dari yang sebelumnya 250cc. Kini Honda Forza hadir dengan mesin 350cc. Motor ini ditunggu kehadirannya di Indonesia.

Honda CBR 150

AHM kemungkinan merilis motor sport CBR150 versi terbaru dengan perubahan pada mesin dan posisi riding yang lebih nyaman dan lebih sporty dibandingkan model sebelumnya.

Yamaha Lexi

Tidak ingin kalah dengan Honda, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) akan memboyong motor Yamaha Lexi 125 Connected untuk menyempurnakan varian Connected pada Maxi di Indonesia. Motor baru ini juga memberikan penyegaran mesin.

Yamaha Fino 125

Tidak hanya Yamaha Lexi 125 Connected, PT YIMM juga nampaknya akan merilis skutik yang digandrungi anak muda, yakni Yamaha Fino 125 dengan mesin Freego dan Yamaha Gear 125.

Yamaha MX King

Yamaha MX-King 2019. YIMM)

Yamaha Vietnam belum lama ini merilis saudara kembar Yamaha MX King, yakni Exciter.

Kehadiran motor Exciter bisa jadi melesat sampai Indonesia dengan teknologi mesin terbaru.

Yamaha All New R25

PT YIMM juga dikabarkan akan memboyong kendaraan sporty mereka, Yamaha All New R25. Motor ini memboyong mesin 3-silinder berteknologi crossplane crankshaft.

Suzuki Katana 150

Suzuki juga dikabarkan akan merilis motor sport baru untuk pasar Indonesia, Suzuki Katana 150. Motor ini sudah ramai menjadi bahan perbincangan di negara asalnya, Jepang.

Kawasaki W 175 Injection

Kawasaki W 175 akan mendapatkan penyegaran dominan pada sistem injeksi. Sedangkan sebelumnya motor ini menggunakan menggunakan karburator.

BMW R18 Classic

BMW juga akan menghadirkan kendaraan dengan mesin boxernya di Indonesia, yakni BMW R18 Classic melalui agen pemegang merek BMW di Indonesia, BMW Motorrad Indonesia.

BMW R18 Classic dijadwalkan meluncur pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2021.

BMW M 1000 RR

BMW Motorrad Indonesia memiliki koleksi lain, yaitu motor sporty BMW M 1000 RR yang bermesin besar.