Beragam Promo Ditawarkan di IIMS Virtual 2021, Simak Ulasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show Virtual 2021 (IIMS Virtual) yang dihelat pada 18 – 28 Februari 2021 menawarkan sejumlah promo penjualan dari berbagai merek otomotif untuk untuk mendorong minat dan daya beli masyarakat selama pandemi Covid-19.



Program penjualan tidak hanya diberikan oleh agen tunggal pemegang merek mobil (ATPM) menjelang pemberlakuan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), namun distributor sepeda motor dan aksesoris otomotif ikut memberikan promo pada gelaran ini. Berikut ulasannya, Minggu, 21 Februari 2021:





DFSK

Memanfaatkan animo masyarakat dalam memakai sosial media di masa pandemi, DFSK menggelar promosi melalui platform TikTok dan Instagram untuk program digital marketing mereka.

Selama IIMS Virtual fase pertama berlangsung, DFSK menawarkan program promo beli Glory 560 dapat iPhone 12 serta menggandeng kerja sama dengan tujuh lembaga pembiayaan untuk memudahkan konsumen. DFSK juga mengumumkan akan merilis DFSK Blind Van Electric Vehicle pada Maret 2021.





MG

Pendatang baru pasar otomotif Indonesia, Morris Garage (MG) Motor Indonesia pada IIMS Virtual 2021 meneruskan program penjualan Imlek yang menawarkan gratis jasa dan sparepart untuk service 50.000 km atau selama 4 tahun.



MG juga menyatakan akan memberikan pengalaman menggunakan mobil listrik EV pada IIMS Hybrid 2021.



PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) pada IIMS Virtual 2021 menampilkan SUV legendaris New Pajero Sport sebagai sorotan utama. New Pajero Sport hadir dilengkapi desain 3D dan fitur 360, video dan juga e-brochure/catalog agar konsumen bisa mengakses informasi lebih lengkap.



Pengunjung booth Mitsubishi Motors dapat melakukan interaksi langsung dengan tim Mitsubishi Motors melalui layanan realtime chat, untuk mendapatkan informasi seputar penjualan, produk dan berbagai layanan lainnya yang beroperasi melalui aplikasi Whatsapp.





BMW Motorrad

BMW Motorrad pada gelaran IIMS Virtual 2021 menawarkan layanan pembiayaan yang lebih fleksibel dengan menggandeng sejumlah perusahaan leasing. Mereka juga mengenalkan program servis (pickup & return) tanpa dipungut biaya untuk konsumen yang ingin merawat sepeda motornya tanpa perlu keluar rumah.



Sedangkan untuk calon konsumen, mereka berjanji akan menghadirkan beberapa model baru antara lain R 18 Classic, M 1000 RR, Unit GS, tipe Adventure. Untuk Seri GS mereka juga akan merilis edisi spesial "GS Anniversay 40th" untuk tipe R 1250 GS, R 1250 GS Adventure, F 850 GS, F 850 GS Adventure R 9.





Benelli

Benelli memberikan merchandise apparel dan helmet untuk pembelian semua unit Benelli. Pembeli yang akan mendapatkan bonus tidak hanya melalui IIMS Virtual saja, melainkan pembelian Benelli secara offline.



Benelli mengatakan akan mengenalkan produk skuter dalam beberapa bulan ke depan.





Astra Otoparts

Brand aftermarket, Astra Otoparts mengenalkan produk baru Masker Smile, jas hujan, GS Astra Bold dengan garansi 2 tahun melalui e-warranty, dan Aspira Battery.



Dengan mengikuti IIMS Virtual 2021 X Shopee, tersedia promo hingga 47 persen untuk Oli Mobil Shell Helic Astra (free penggantian di shop & drive) + Free Kanebo melalui Shopee @astraotoparts, dan discount up to 60 persen. Merek Pirelli dan KYB juga akan memberikan gimmick dan voucher diskon selama IIMS Virtual Fase Pertama berlangsung.