Lucid Motors Siapkan Mobil Listrik Pesaing Tesla Model 3

TEMPO.CO, San Francisco - Produsen mobil listrik Lucid Motors akan meluncurkan pesaing Tesla Model 3 pada tahun 2024 atau 2025. Hal tersebut disampaikan Chief Executive Officer Lucid Motors Peter Rawlinson kepada Reuters, Selasa, 23 Februari 2021.



Perusahaan yang dipimpin oleh mantan insinyur Tesla ini mengikuti strategi yang sama dengan Tesla, dimulai dengan mobil mewah untuk menciptakan komunitas di sekitar merek tersebut dan kemudian berkembang ke pasar massal.



Minggu ini Lucid Motors mengumumkan rencana untuk go public, bergabung dengan perusahaan cek kosong (blank check company), sebuah langkah yang menunjukkan kapitalisasi pasar sebesar US$ 56 miliar (setara Rp 789,2 triliun, kurs saat ini US$ 1 = Rp 14.094) - sebelum produksi reguler model pertama Lucid Motors dimulai.



“Meningkatkan produksi mobil massal merupakan tantangan finansial utama,” kata Rawlinson.



"Saya tidak sabar untuk melakukan itu," katanya kepada Reuters, mengacu pada saingan Tesla Model 3, sedan paling murah itu.



Tapi pertama-tama Rawlinson mengatakan dia akan fokus pada kemewahan, mobil yang lebih besar, yang secara paradoks membutuhkan lebih sedikit sumber daya.



“Untuk membuat mobil yang lebih kecil butuh modal lebih, karena perlu pabrik yang lebih besar dan otomatisasi yang lebih banyak,” ujarnya.



Mobil listrik pertama Lucid Motors, Air, tidak akan diproduksi hingga akhir 2021. Sebelumnya, model ini dijadwalkan akan diluncurkan pada kuartal II tahun ini.



Rawlinson mengatakan bahwa Lucid Motors mengharapkan produksi sedan mewah berharga sekitar US$ 70.000 pada tahun 2022, diikuti oleh kendaraan sport dengan nama kode Project Gravity pada tahun 2023.

Dia mengatakan bahwa Lucid Motors tertarik untuk mengembangkan truk pikap dan kendaraan komersial, tapi masih beberapa tahun lagi dan mungkin dibangun dengan mitra.



“Dunia sangat membutuhkan mobil seharga US$ 25.000. Secara realistis, Lucid tidak dapat melakukannya dalam delapan tahun, "katanya, menambahkan bahwa Tesla pun belum meluncurkan model seperti itu.



Dia mengklaim bahwa ada enam produsen mobil terkenal telah menghubunginya selama sebulan terakhir dan menyatakan minatnya pada teknologi Lucid Motors. “Bekerja sama dengan perusahaan lain dapat menghasilkan mobil senilai US$ 25.000 (sekitar Rp 352 jutaan) dalam tiga hingga empat tahun ke depan,” ujarnya.



Dia juga mengatakan masih terlalu dini bagi perusahaan untuk membuat sel baterai sendiri untuk saat ini. Menurut dia, Lucid Motors saat ini memiliki kontrak dengan pemasok baterai kendaraan listrik LG Chem dan Samsung SDI.