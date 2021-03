Rolls-Royce Ghost Terbaru Sudah Bisa Dipesan di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil mewah untuk kalangan kaya raya alias "mobil sultan", All-New Rolls-Royce Ghost akhirnya mendarat di Jakarta dan bisa dilihat di Sequis Tower Level 1 Jakarta hingga 21 Maret.



Managing Director Rolls-Royce Motor Cars Jakarta, Jason Broome mengatakan bahwa mobil itu bisa menjadi pilihan bagi para pemimpin bisnis di Indonesia untuk menemani aktivitas mereka sehari-hari.



“Ghost selalu menjadi tolok ukur kemewahan kontemporer dan pilihan para pemimpin bisnis di Indonesia. Bersahaja namun bergaya, gesit, dan sangat nyaman, New Ghost sempurna sebagai Rolls-Royce sehari-hari yang dapat dikendarai sendiri atau dikemudikan," kata Jason Broome kepada wartawan di Jakarta, Senin, 8 Maret 2021.

Salah satu logo ikoniknya akan terlihat pada "Illuminated Fascia" yang terletak pada sisi dasbor penumpang. Fitur itu akan menampilkan kata GHOST ketika mobil dijalankan, dan hilang ketika mobil tidak beroperasi. Iluminasi fascia disusun dari 152 lampu LED kecil yang warnanya dibuat serasi dengan jam kabin dan pencahayaan pada tombol instrumen mobil.



"Filosofi 'minimalis' barunya, dengan fokus pada desain, pengerjaan, dan teknik yang luar biasa hadir dengan teknologi terbaru dan bahan berkualitas tertinggi," kata dia.



Rolls-Royce Ghost terbaru dibangun berdasarkan masukan dan konsultasi dari para pelanggan maupun pengemudi profesional yang mengenal karakter Rolls-Royce. Hasilnya, mobil super mewah itu menghadirkan kesan "luxury" yang minimalis dan "post-opulent", yang sesuai dengan tren era saat ini.

Bagian depan New Ghost baru menunjukkan kesederhanaan yang instan, terlihat dari logo "Spirit of Ecstasy" yang tak dikelilingi garis panel melainkan berdiri di dalam "danau" kapnya sendiri.



Beralih ke sisi-sisi, satu goresan lurus digunakan untuk mempertegas panjang mobil. 'Garis waft' yang lebih rendah meminjam dari desain perahu dan menggunakan refleksi untuk menciptakan rasa gerakan yang murni dan tidak rumit.



Grafis lampu belakang yang hampir persegi merupakan prinsip desain Rolls-Royce yang kontemporer, namun telah dimodernisasi dengan sedikit kemiringan ke depan.

Rolls-Royce Ghost generasi kedua ini memakai penggerak V12 twin-turbocharged dengan kenaikan kapasitas, dari 6.600cc menjadi 6.750cc, dengan tenaga maksimum 571PS dan torsi 850nm.



Untuk pertama kalinya di Rolls-Royce, New Ghost diberi tampilan depan yang unik dan bercahaya. Sebanyak 20 LED di bawah bagian atas kisi radiator menerangi baling-baling logam secara halus untuk menciptakan cahaya.



Bagian integral New Ghost adalah arsitektur spaceframe aluminium yang memberikan kekuatan, kekakuan, dan sifat akustik untuk menghadirkan kesan sedang "berperjalanan dengan karpet ajaib" bagi penggunanya.



New Ghost dilengkapi all-wheel drive dan all-wheel steering, serta "Sistem Suspensi Planar" yang inovatif dan pertama di dunia untuk menciptakan sensasi terbang di darat yang belum pernah dicapai oleh mobil.



Mobil itu memiliki self-levelling, teknologi suspensi udara bervolume tinggi, kontrol stabilitas, sistem pengereman self-drying, transmisi bantuan satelit, dan sistem flagbearer yang terdiri satu sistem kamera stereo terintegrasi di kaca depan untuk melihat jalan.



Mobil itu memakai mesin bensin V12 Rolls-Royce 6,75 liter twin-turbocharged menghasilkan tenaga 563bhp/420kW dan 850Nm/627lb ft untuk memberi tenaga pada model baru dari 0-100km/jam hanya dalam 4,8 detik.

Ruang kaki kursi belakang Rolls-Royce Ghost Extended lebih lapang 170 mm dibanding Ghost standar.



Melanjutkan tema kontemporer dan minimalis, interior Ghost hanya memakai terbaik yakni kulit, kayu dan logam. Illuminated Fasia New Ghost memiliki 90.000 titik laser untuk menampilkan tulisan "Ghost" yang menyala secara merata.



Mobil itu dilengkapi lemari es champagne di antara kursi belakang yang dikembangkan para ahli, sebab penyajian optimal champagne non-vintage adalah sekitar enam derajat Celcius dan champagne vintage adalah sekitar 11 derajat Celcius.



Untuk itu, lemari es itu mengoperasikan dua mode pendinginan yakni enam derajat dan 11 derajat.

Rolls-Royce Ghost 2020. (Rolls-Royce)



Ada juga versi Ghost yang lebih panjang, Ghost Extended, yang menawarkan ruang lebih besar 170mm dengan ruang kaki belakang yang lebih luas daripada sedan empat kursi mana pun di segmennya.



"Substansi teknis menggabungkan arsitektur baru yang mewah, all-wheel drive, all-wheel steering, sistem suspensi planar pertama di dunia, dan perhatian obsesif terhadap detail akustik," kata Jason.



"Rolls-Royce telah menciptakan tempat nyaman bagi penumpang dengan kabin yang telah dirancang untuk ketenangan dan dilengkapi dengan ciri khas bahan kulit dan kayu. New Ghost dengan sempurna memperkuat kata-kata pendiri Sir Henry Royce, 'ambillah yang terbaik yang ada dan jadikan lebih baik'," demikian ucap Jason.