PPnBM 50 Persen, Mitsubishi Pajero Sport Muncul di Pameran Mobil MMKSI Serpong

TEMPO.CO, Jakarta - Diskon PPnBM 50 persen mobil baru 2.500cc per 1 April hingga Agustus 2021 disambut PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI) dengan menggelar pameran mobil Mitsubishi Pajero Sport.

Pameran "Mitsubishi Motors Auto Show" diadakan di Summarecon Mall Serpong (SMS) pada 1–4 April 2021. Promosi itu fokus pada mobil SUV (sport utility vehicle) New Pajero Sport, selain penampilkan juga Mitsubishi Xpandder, yang mendapatkan PPnBM Nol Persen untuk pembelian pada Maret-Mei 2021.

MMKSI menampilkan lima mobil display yang terdiri New Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 keluaran 2021, Mitsubishi Xpander Ultimate, Xpander Cross AT Premium, Xpander Sport MT, dan New Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate.

Pengunjung pameran dapat mencoba mengendarai mobil-mobil tersebut melalui program test drive New Mitsubishi Pajero Sport 4x2, Xpander Cross AT, dan Xpander Ultimate.



"New Pajero Sport adalah partner tepat bagi masyarakat untuk bisa meraih mimpi sekaligus menikmati gaya hidup petualangan tanpa batas," ujar Sales Manager PT Salindo Berlian Motor, Mario Steaffanus dalam siaran pers PT MMKSI hari ini, Kamis, 1 April 2021.

Dia menerangkan bahwa perhelatan pemaran Mitsubishi Motors Auto Show telah mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Irwan Kuncoro, Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI, menyatakan populasi mobil Mitsubishi Pajero Sport 164.773 unit sampai kini di Indonesia. Dia tak menjelaskan promo lain disamping PPnBM 50 persen untuk Mitsubishi Pajero Sport dan PPnBM Nol Persen untuk Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross.