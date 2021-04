Sering Berganti Slogan, ini Arti Slogan Hyundai Terkini

TEMPO.CO, Jakarta - Selain memiliki logo dengan filosofi yang menarik, jabat tangan bukan sekadar makna huruf "H", Hyundai dari tahun 1998 hingga sekarang telah berganti slogan sebanyak lima kali.

Sebelum lahir slogan New Thinking, New Possibilities yang digunakan sekarang, ada beberapa slogan yang menjadi pegangan Hyundai sebagai produsen otomotif ini.

Sebelum memakai slogan Always There For You pada 2002, pada tahun 1998 sampai 2002 Hyundai memakai slogan Prepare To Want One. Lalu dilanjutkan pada 2004 Hyundai berganti slogan lagi menjadi Drive Your Way hingga 2006.

Setelah itu Hyundai mengubah slogannya lagi sampai 2008 menjadi Think About It. Dan untuk slogan terakhir sebelum berganti menjadi slogan yang sekarang, Hyundai memakai slogan Makes The Difference hingga tahun 2010.

PT Hyundai Mobil Indonesia (HMI) menyebut dalam situsnya, slogan New Thinking, New Possibilities yang digunakan hingga sekarang ini menjelaskan cita-cita Hyundai untuk lebih fokus menciptakan inovasi-inovasi pada sebuah mobil ramah lingkungan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dunia.

TEGUH ARIF ROMADHON