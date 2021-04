Dua Model Baru BMW Rilis di IIMS Hybrid 2021

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Group Indonesia dijadwalkan meluncurkan dua model sekaligus pada pameran Indonesia Intetnational Motor Show Hybrid 2021 (IIMS Hybrid 2021) yang akan dibuka hari ini, Kamis, 15 April 2021.



Dalam undangan yang diterima Tempo, dua model itu adalah BMW 8 Series Golden Thunder dan MINI JCW GP Inspited Edition.



BMW 8 Series Golden Thunder dirilis secara global pada Juni 2020. Model ini masuk jalur produksi di pabrik BMW di Dingolfing, Jerman, mulai dari September 2020. Paket sport M selalu menjadi fitur standar dalam kendaraan ini.



Golden Thunder hadir dengan aksentuasi desain khusus warna emas serta sejumlah fitur peralatan kelas atas untuk eksterior dan interior. Di pasar global, BMW Seri 8 Edisi Golden Thunder tersedia untuk semua varian model BMW Seri 8 Coupe baru, BMW 8 Series Convertible, dan BMW 8 Series Gran Coupé baru, dari BMW 840i dan BMW 840d xDrive hingga BMW M850i xDrive.

MINI John Cooper Works GP dengan kode produksi 0075 untuk Indonesia. (BMW)



Sedangkan MINI John Cooper Works GP Inspired Edition merupakan top model dari jajaran MINI berkemampuan tinggi yang dipasarkan di Indonesia. Pada Juli tahun lalu, BMW Group Indonesia merilis JCW GP generasi ketiga di Indonesia dengan harga Rp. 1,5 miliar Off The Road. Ketika itu, model ini hanya tersedia sebanyak 12 unit.



MINI JCW GP diklaim memiliki tenaga paling buas dari seluruh jajaran MINI. Menggunakan mesin bensin 4 silinder berkapasitas 1.998 cc plus twin power turbo, tenaganya tembus 306 dan torsi 450 Nm. Dalam hitungan resmi pabrikan, mobil ini dapat mencapai 100 km per jam dalam waktu 5,2 detik. Adapun kecepatan maksimalnya 265 km per jam.



BMW Indonesia akan merilis kedua model ini di Hall D1 JIExpo, Kemayoran, Jakarta, pada pukul 13.00-13.40 WIB. BMW juga akan menghadirkan bebebapa model terbaru yang telah diluncurkan sepanjang pameran IIMS Hybrid 2021.

