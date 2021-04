IIMS Hybrid 2021, Wuling Almaz RS Diskon Rp 16 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Motors Indonesia memamerkan 10 unit display mobil Wuling di pameran otomotif Indonesia International Motor Show Hybrid 2021 (IIMS Hybrid 2021) di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, 15-25 April 2021. 10 mobil Wuling itu terdiri dari Confero S, Cortez CT, dan Almaz. Menariknya, Wuling menawarkan diskon spesial hingga Rp 16 juta untuk Almaz RS.



Media Relations Wuling Motors, Brian Gomgom mengatakan bahwa Wuling memberikan subsidi khusus untuk Almaz karena model tersebut tidak termasuk ke dalam daftar penerima relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). “Kami memberikan apresiasi kepada konsumen berupa subsidi untuk Almaz,” kata dia konferensi pers yang digelar secara online maupun offline, Kamis, 15 April 2021.



Tidak hanya Almaz, MPV medium Wuling Cortez CT juga mendapatkan subsidi dengan besaran hingga Rp 13 jutaan. Sedangkan untuk Wuling Confero S, harga yang dipublikasikan sudah dipangkas diskon PPnBM nol persen.



Selain subsidi harga, Wuling juga menyediakan promo khusus bagi setiap pengunjung booth yang melakukan transaksi selama periode pameran. Pengunjung bisa mendapatkan special gift berupa voucher belanja untuk pemesanan tipe tertentu pada produk Wuling.



Pelanggan juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik berupa lucky dip mulai dari logam mulia, drone, smartphone, power bank, hingga e-money. “Tentunya syarat dan ketentuan berlaku selama pameran berlangsung,” ujar Brian.



Bagi pengunjung IIMS Hybrid 2021 yang ingin merasakan pengalaman berkendara dengan produk Wuling, disediakan unit test drive, yakni Almaz RS, Cortez CT dan New Confero S. Unit tersebut tersebar dalam dua area test drive khusus Wuling yaitu, di dekat pintu masuk Hall C untuk Cortez CT dan New Confero S, serta di area Pasar Gambir untuk Almaz RS. Setiap unit test drive dijamin kebersihan dan keamanannya sesuai protokol kesehatan yang berlaku.



Berikut ini daftar harga Wuling di IIMS Hybrid 2021:

Confero Series

Varian Harga Confero DB Rp146.300.000 New Confero S Type C Lux Rp169.800.000 New Confero S Type C Lux+ Rp171.800.000 New Confero S Type L Lux Rp180.800.000 New Confero S Type L Lux+ Rp182,800,000 New Confero S Type L ACT Lux Rp189.300.000 New Confero S Type L ACT Lux+ Rp191.300.000



*Termasuk dalam program kebijakan relaksasi PPnBM dari Pemerintah

Almaz RS Series

Varian Special OTR Jakarta Subsidi OTR Wuling Almaz RS EX 5-seater Rp355,800,000 Rp340,800,000 Almaz RS EX 7-seater Rp365,800,000 Rp350,300,000 Almaz RS Pro 7-seater Rp370,800,000 Rp354,800,000

*Mendapatkan subsidi PPnBM dari Wuling Motors

Almaz Series

Varian Harga OTR Jakarta Subsidi OTR Wuling Almaz Smart Enjoy 6MT 7-seater Rp269.800.000 Rp257.300.000 Almaz Smart Enjoy CVT 7-seater Rp285.800.000 Rp272.800.000 Almaz Exclusive 5-seater Rp335.800.000 Rp320.800.000 Almaz Exclusive 7-seater Rp345.800.000 Rp330.800.000

*Mendapatkan subsidi PPnBM dari Wuling Motors

Cortez CT Series

Varian Harga OTR Jakarta Subsidi OTR Wuling Cortez CT S 6MT Rp213.800.000 Rp203.800.000 Cortez CT S CVT Rp233.800.000 Rp222.800.000 Cortez CT C 6MT Rp242.800.000 Rp230.800.000 Cortez CT C CVT Rp259.800.000 Rp247.300.000 Cortez CT L CVT Rp294.800.000 Rp281.800.000

*Mendapatkan subsidi PPnBM dari Wuling Motors

