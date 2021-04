All New Nissan X-Trail Debut di Auto Shanghai 2021, Ini Penampakannya

All New Nissan X-Trail debut di Auto Shanghai 2021, 19 April 2021. (Nissan)

TEMPO.CO, Jakarta - Di pameran otomotif Auto Shanghai 2021, Cina, All New Nissan X-Trail menjalani debut perdananya. Mobil itu merupakan model kunci dalam rencana transformasi Nissan NEXT.

“Model ini menawarkan paket kinerja dan teknologi dinamis yang menarik untuk mendukung gaya hidup pelanggan dengan mulus,” tulis Nissan dalam lama resminya, Senin, 19 April 2021.

X-Trail mengangkat segmen SUV melalui desain mutakhir. Dan teknologi canggih yang menampilkan pengemudian cerdas, serta konektivitas yang ditingkatkan, menegaskan peran perusahaan sebagai pemimpin dalam solusi mobilitas.

All New Nissan X-Trail debut di Auto Shanghai, Cina, 19 April 2021. (Nissan)



All New Nissan X-Trail akan diluncurkan di Cina pada paruh kedua tahun 2021. Bersamaan dengan X-Trail, Nissan memperkenalkan teknologi powertrain elektrifikasi e-POWER terbaru, yang diposisikan untuk membuka bab mobil elektrifikasi berikutnya untuk Nissan di pasar Cina.

“Nissan akan terus menghadirkan yang terbaik dari teknologi paling inovatif saat ini. Bersama dengan manfaat mobilitas masa depan bagi pelanggan kami di Cina,” ujar Ashwani Gupta, chief operating officer Nissan.

Interior canggih All New Nissan X-Trail, 19 April 2021. (Nissan)

Selain X-Trail, mobil listrik Nissan Ariya, yang debut di Cina tahun lalu di Auto Cina 2020, juga ditampilkan di stan pameran. Sebagai kendaraan utama dalam strategi elektrifikasi Nissan, Ariya menghadirkan desain futuristik, kinerja kuat, dan teknologi Nissan Intelligent Mobility.

Nissan Ariya merupakan mobil yang dirilis di Cina dan salah satu dari sembilan model kendaraan listrik yang akan dibawa ke pasar hingga tahun 2025.

“Cina berdiri di garis depan dalam mendefinisikan masa depan mobilitas. Kami siap untuk maju dengan inovasi dalam teknologi yang terhubung, otonom, dan berlistrik,” kata Gupta.

Di Indonesia, Nissan X-Trail termasuk model yang cukup populer. X-Trail mengisi segmen SUV medium, bersaing dengan sejumlah rival seperti Honda CR-V, Mazda CX-5, dan Wuling Almaz.

Baca juga: Nissan X-Trail 7 Kursi Akan Tampil Modern dan Gagah