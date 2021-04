New MINI Countryman Dirilis, Harga Mulai Rp 629 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Group Indonesia resmi merilis New MINI Countryman di pameran otomotif Indonesia International Motor Show Hybrid 2021 atau IIMS 2021 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 22 April 2021.

Head of MINI Asia, Kidd Yam, mengatakan hadirnya New Mini Countryman sebagai tradisi dari brand Inggris tersebut yang ingin memperluas pasarnya di Indonesia. Bahkan menurutnya, untuk generasi pertamanya MINI Countryman sudah menjadi pionir di segmen kendaraan compact premium.

"MINI Countryman sekarang menyumbang hampir 20 persen dari MINI yang dijual di Indonesia,” katanya dikutip dari siaran pers.

New Mini Countryman kali ini hadir sebagai generasi kedua yang memiliki desain terbaru dan sebagai kendaraan compact premium. Kendaraan MINI terbesar dan fleksibel ini juga telah dirakit di BMW Group Production Network 2, Gaya Motor, Jakarta. Hal ini memperkuat komitmen MINI kepada konsumen Indonesia.

Sementara itu, Jodie O’tania, Director of Communications BMW Group Indonesia mengatakan selama lebih dari 10 tahun sejak awal diluncurkan secara global, MINI Countryman telah menghadirkan ragam petualangan seru dan inspirasi bagi para fans MINI.

Sebagai bentuk penyempurnaan, MINI Indonesia terus penuhi permintaan pelanggan akan sebuah kendaraan premium kompak dengan desain modern, teknologi inovatif, dan serba bisa untuk jalanan di perkotaan bahkan off-road.

"Diluncurkannya 3 varian terbaru di IIMS 2021, kami ingin menunjukkan komitmen BMW Group Indonesia untuk mengembangkan brand legendaris Inggris ini di Indonesia," katanya pada acara Media IIMS Hybrid 2021.

Berikut informasi mengenai spesifikasi New Mini Countryman beserta 3 varian lainnya.

Interior

New MINI Countryman hadir dengan gabungan karakteristik berkendara yang fleksibel dengan interior yang lapang. Tiga kursi lengkap tersedia di bagian belakang. Sebagai alternatif, baris kursi ini dapat diratakan untuk menambah kapasitas bagasi.

Terdapat teknologi yang dapat melipat kursi belakang dengan split 40:20:40, ruang penyimpanan dapat diperpanjang dari 450 menjadi hingga 1.390 liter. Penyesuaian interior yang berorientasi pada gaya pribadi pelanggan menjadi semakin menarik berkat penambahan opsi-opsi baru dan serangkaian produk MINI Original Accessories yang tersedia.

Exterior

New MINI Countryman hadir dengan warna baru White Silver metallic dan Sage Green metallic. Pada varian modelnya, atap maupun tutup spion the new MINI Countryman dapat dipilih dengan warna hitam, putih atau silver sehingga menciptakan kontras menarik dengan warna bodinya. Pada varian MINI John Cooper Works Countryman atap dan side-mirror cover dalam warna Chilli Red menjadi standar.

Mesin

New MINI Countryman dibekali mesin MINI TwinPower Turbo Technology yang digunakan pada mesin bensin 3 silinder the new MINI Cooper Countryman dan mesin bensin 4 silinder digunakan pada the new MINI Cooper S Countryman serta MINI John Cooper Works Countryman.

The new MINI Cooper Countryman dilengkapi dengan transmisi double clutch Steptronic 7-percepatan, sedangkan the new MINI Cooper S Countryman menggunakan transmisi double clutch Steptronic Sport 7-percepatan. Pada MINI John Cooper Works Countryman transmisi 8-percepatan Sports Steptronic digunakan untuk perpindahan gigi yang presisi dan penghantaran tenaga lebih optimal.

Berikut ini daftar harga (off the road)

MINI Cooper Countryman Rp 629 juta

MINI Cooper S Countryman Rp 799 juta

MINI John Cooper Works Countryman Rp 1,25 miliar

HIDAYAT SALAM

