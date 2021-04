Dyandra - ASENSI Gelar Turnamen eSport Wanita Setelah IIMS Hybrid 2021

TEMPO.CO, Jakarta- Setelah sukses menggelar pameran otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS Hybrid 2021, Dyandra Promosindo akan menggelar turnamen eSport khusus wanita.

Professional Exhibition & Event Organizer itu bekerjasama dengan Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) untuk menghelat Turnamen The First Esports Ladies Mobile Legends bernama Dignity of Srikandi “Kartini Edition” 2021.

"Turnamen diadakan secara offline dan online, atau hybrid,” kata Dyandra dalam keterangan tertulis pada Minggu, 25 April 2021.

Turnamen eSport wanita tersebut akan mengadopsi konsep penyelenggaraan IIMS Hybrid 2021 pada 15-25 April 2021, yaitu dengan teknologi digital.

Dignity of Srikandi “Kartini Edition” 2021 diklaim sebagai komitmen Dyandra Promosindo dan ASENSI pada industri eSports. Salah satunya melalui turnamen-turnamen khusus untuk wanita.

Belum diumumkan kapan turnamen eSport khusus wanita tadi akan dimulai berikut total hadiahnya. Dyandra berjanji mengungkapkannya dalam konferensi pers pada Selasa, 27 April 2021.

