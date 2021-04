SUV Mungil Kia Sonet vs Nissan Magnite, Apa Saja Bedanya

TEMPO.CO, TEMPO - Pasar mobil segmen SUV (Sport Utility Vehicle) di Indonesia kian menarik setelah datangnya Nissan Magnite, seolah merespons peluncuran mobil Kia Sonet akhir 2020.

Tampilan Kia Sonet dan Nissan Magnite bisa dibilang sepadan karena SUV kompak tersebut memiliki dimensi yang mirip.

Harganya juga cukup terjangkau dengan berbagai fitur yang cukup berlimpah. Selain itu, meski asal Korea Selatan dan Jepang, baik Kia Sonet maupun Nissan Magnite, diproduksi di India.

Mana yang lebih baik untuk publik Indonesia, Kia Sonet atau Nissan Magnite?

Berikut ini perbedaan keduanya dari sisi eksterior, interior, performa, hingga fitur dan harga:

Kia Sonet

Kia Sonet memiliki dimensi panjang 4.120 mm, lebar 1.790 mm, dan tinggi 1.615 mm, wheel base 2.501 mm dan punya ground clearance yang sama dengan Nissan Magnite, yakni 205 mm.

Mobil SUV ini di banderol on the road Jakarta mulai dari Rp 193 juta.

Kia Sonet dibekali dengan mesin 1.500 cc dengan tenaga mencapai 115 PS serta torsi 144 Nm. Tak hanya itu, transmisi otomatik CVT pada mobil ini juga dirancang sangat pintar serta mampu berakselerasi 0-100 km/jam dalam waktu 11 detik saja.

Dari segi fitur keamanan, disediakan 6 airbag, VSC yang mencakup ABS, EBD, Hill Assist Control dan rear camera dengan dynamic guide.

Lalu ada fitur kelengkapan Kia Sonet lainnya, seperti Ventilated Seats, Bose Audio System, Smart Key with remote starter, 8” multimedia touchscreen with wireless Car Play and Android Auto, Mood Lamp connected to music, Wireless Charging with cooling function, Sunroof with tilt and slide, Tire Pressure Monitoring System (TPMS) hingga Cruise Control.

Nissan Magnite

Desain eksterior Magnite tampak mungil namun terlihat berotot. Sepintas, grill depan lebih terlihat seperti mobil Datsun seperti yang kita lihat di Indonesia. Namun secara keseluruhan desainnya mengingatkan kita pada sosok Nissan Juke yang ketika pertama kali meluncur juga disebut sangat berani dan revolusioner. Terutama di bagian belakangnya. Foto: Nissan



Nissan Magnite didukung mesin HRAO 1.0 liter turbocharged terbaru dua pilihan transmisi yakni CVT dan Manual. Mobil ini menghasilkan tenaga 98,6 daya kuda pada 5.000 rpm.

Nissan Magnite juga disematkan teknologi canggih salah satunya Nissan Intelligent Mobility (NIM). Ada pula Around View Monitor yang dapat memberikan tampilan mobil, seperti bird's eye view di layar monitor.

Adapun urusan keselamatan, Nissan Magnite punya Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake-force Distribution (EBD), Hydraulic Brake Assist (HBA), Vehicle Dynamic Control (VDC), Traction Control System (TCS), Hill Start Assist (HSA).

Untuk dimensinya, memiliki ukuran yang lebih ringkas dibanding SUV Kia Sonet, yakni panjang 3,994 mm, lebar 1,758 mm, tinggi 1,572 mm, wheel base 2,501 mm. Tapi Nissan Magnite dibanderol sedikit lebih mahal daripada Kia Sonet yaitu mulai Rp 208 juta.

Baca: SUV Kia Sonet Debut Global di India, Kaya Fitur Premium

HIDAYAT SALAM