Hasil Moto2 Prancis: Pembalap Pertamina Mandalika Masuk 5 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Pertamina Mandalika, Bo Bendsneyder mampu menyelesaikan balapan Moto2 Prancis di urutan lima, Minggu, 16 Mei 2021, sore WIB.
Bendsneyder sebenarnya bisa saja mendapatkan podium pada seri balapan kali ini. Pasalnya, rider asal Belanda itu sempat menempati posisi ketiga.
Akan tetapi, memasuki tikungan ke-11 lap 16 Moto2 Prancis, Remy Gardner berhasil menyalip Bendsneyder. Posisinya pun kembali menurun dalam beberapa lap selanjutnya.
Wakil Peramina Mandalika SAG Team tersebut harus merelakan tempat keempatnya kepada Tony Arbolino. Hingga balapan berakhir, Bendsneyder sukses bertahan di posisi ke-5.
Moto2 Prancis ini berhasil dimenangkan oleh rider Red Bull KTM Ajo Raul Fernandez. Dirinya sukses mencatatkan waktu 40 menit 46,101 detik.
Fernandez mampu mengungguli Remy Gardner (Posisi kedua) dengan selisih waktu 1,490 detik dan 4,599 detik dari Marco Bezzecchi (peringkat ketiga).
Sementara itu, juara Moto2 pekan lalu, Fabio Di Giannantonio harus puas mendekam di posisi kedelapan Sirkuit Le Mans.
Penampilannya pun bisa dikatakan cukup baik, mengingat rider Federal Oil Gresini Moto2 itu harus memulai balapan pada posisi ke-15.
Hasil Moto2 Prancis 2021:
021
Pos.
Poin
No.
Rider
Tim
Motor
Km/h
Time/Gap
1
25
25
Raul FERNANDEZ
Red Bull KTM Ajo
Kalex
153.9
40'46.101
2
20
87
Remy GARDNER
Red Bull KTM Ajo
Kalex
153.8
+1.490
3
16
72
Marco BEZZECCHI
SKY Racing Team VR46
Kalex
153.6
+4.599
4
13
14
Tony ARBOLINO
Liqui Moly Intact GP
Kalex
153.5
+7.503
5
11
64
Bo BENDSNEYDER
Pertamina Mandalika SAG Team
Kalex
153.2
+11.887
6
10
23
Marcel SCHROTTER
Liqui Moly Intact GP
Kalex
152.2
+27.829
7
9
79
Ai OGURA
IDEMITSU Honda Team Asia
Kalex
152.2
+27.975
8
8
21
Fabio DI GIANNANTONIO
Federal Oil Gresini Moto2
Kalex
152.2
+28.112
9
7
24
Simone CORSI
MV Agusta Forward Racing
MV Agusta
152.2
+28.204
10
6
9
Jorge NAVARRO
MB Conveyors Speed Up
Boscoscuro
152.2
+28.432
11
5
19
Lorenzo DALLA PORTA
Italtrans Racing Team
Kalex
152.1
+28.989
12
4
35
Somkiat CHANTRA
IDEMITSU Honda Team Asia
Kalex
152.1
+28.749
13
3
11
Nicolò BULEGA
Federal Oil Gresini Moto2
Kalex
152.1
+29.316
14
2
42
Marcos RAMIREZ
American Racing
Kalex
152.0
+31.605
15
1
75
Albert ARENAS
Inde Aspar Team
Boscoscuro
151.9
+32.080
16
55
Hafizh SYAHRIN
NTS RW Racing GP
NTS
151.9
+32.571
17
70
Barry BALTUS
NTS RW Racing GP
NTS
151.9
+33.309
18
7
Lorenzo BALDASSARRI
MV Agusta Forward Racing
MV Agusta
151.5
+39.036
19
96
Jake DIXON
Petronas Sprinta Racing
Kalex
151.4
+41.069
20
13
Celestino VIETTI
SKY Racing Team VR46
Kalex
151.1
+45.599
21
10
Tommaso MARCON
MV Agusta Forward Racing
MV Agusta
149.1
+1'19.160
6
Cameron BEAUBIER
American Racing
Kalex
152.1
5 Laps
12
Thomas LUTHI
Pertamina Mandalika SAG Team
Kalex
151.2
11 Laps
40
Hector GARZO
Flexbox HP40
Kalex
150.7
19 Laps
16
Joe ROBERTS
Italtrans Racing Team
Kalex
150.4
21 Laps
97
Xavi VIERGE
Petronas Sprinta Racing
Kalex
148.6
22 Laps
22
Sam LOWES
Elf Marc VDS Racing Team
Kalex
148.5
22 Laps
62
Stefano MANZI
Flexbox HP40
Kalex
145.9
23 Laps
2
Alonso LOPEZ
MB Conveyors Speed Up
Boscoscuro
142.6
23 Laps
37
Augusto FERNANDEZ
Elf Marc VDS Racing Team
Kalex
143.7
24 Laps
44
Aron CANET
Inde Aspar Team
Boscoscuro
0 Lap
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