Minggu, 16 Mei 2021
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Hasil Moto2 Prancis: Pembalap Pertamina Mandalika Masuk 5 Besar

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Editor:

Rafif Rahedian

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  • Pembalap Bo Bendsneyder dari Pertamina Mandalika SAG Team. Instagram/@bobendsneyder

    Pembalap Bo Bendsneyder dari Pertamina Mandalika SAG Team. Instagram/@bobendsneyder

    TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Pertamina Mandalika, Bo Bendsneyder mampu menyelesaikan balapan Moto2 Prancis di urutan lima, Minggu, 16 Mei 2021, sore WIB.

    Bendsneyder sebenarnya bisa saja mendapatkan podium pada seri balapan kali ini. Pasalnya, rider asal Belanda itu sempat menempati posisi ketiga.

    Akan tetapi, memasuki tikungan ke-11 lap 16 Moto2 Prancis, Remy Gardner berhasil menyalip Bendsneyder. Posisinya pun kembali menurun dalam beberapa lap selanjutnya.

    Wakil Peramina Mandalika SAG Team tersebut harus merelakan tempat keempatnya kepada Tony Arbolino. Hingga balapan berakhir, Bendsneyder sukses bertahan di posisi ke-5.

    Moto2 Prancis ini berhasil dimenangkan oleh rider Red Bull KTM Ajo Raul Fernandez. Dirinya sukses mencatatkan waktu 40 menit 46,101 detik.

    Fernandez mampu mengungguli Remy Gardner (Posisi kedua) dengan selisih waktu 1,490 detik dan 4,599 detik dari Marco Bezzecchi (peringkat ketiga).

    Sementara itu, juara Moto2 pekan lalu, Fabio Di Giannantonio harus puas mendekam di posisi kedelapan Sirkuit Le Mans.

    Penampilannya pun bisa dikatakan cukup baik, mengingat rider Federal Oil Gresini Moto2 itu harus memulai balapan pada posisi ke-15.

    Hasil Moto2 Prancis 2021:

    021

    Pos.

    Poin

    No.

    Rider

    Tim

    Motor

    Km/h

    Time/Gap

    1

    25

    25

    Raul FERNANDEZ

    Red Bull KTM Ajo

    Kalex

    153.9

    40'46.101

    2

    20

    87

    Remy GARDNER

    Red Bull KTM Ajo

    Kalex

    153.8

    +1.490

    3

    16

    72

    Marco BEZZECCHI

    SKY Racing Team VR46

    Kalex

    153.6

    +4.599

    4

    13

    14

    Tony ARBOLINO

    Liqui Moly Intact GP

    Kalex

    153.5

    +7.503

    5

    11

    64

    Bo BENDSNEYDER

    Pertamina Mandalika SAG Team

    Kalex

    153.2

    +11.887

    6

    10

    23

    Marcel SCHROTTER

    Liqui Moly Intact GP

    Kalex

    152.2

    +27.829

    7

    9

    79

    Ai OGURA

    IDEMITSU Honda Team Asia

    Kalex

    152.2

    +27.975

    8

    8

    21

    Fabio DI GIANNANTONIO

    Federal Oil Gresini Moto2

    Kalex

    152.2

    +28.112

    9

    7

    24

    Simone CORSI

    MV Agusta Forward Racing

    MV Agusta

    152.2

    +28.204

    10

    6

    9

    Jorge NAVARRO

    MB Conveyors Speed Up

    Boscoscuro

    152.2

    +28.432

    11

    5

    19

    Lorenzo DALLA PORTA

    Italtrans Racing Team

    Kalex

    152.1

    +28.989

    12

    4

    35

    Somkiat CHANTRA

    IDEMITSU Honda Team Asia

    Kalex

    152.1

    +28.749

    13

    3

    11

    Nicolò BULEGA

    Federal Oil Gresini Moto2

    Kalex

    152.1

    +29.316

    14

    2

    42

    Marcos RAMIREZ

    American Racing

    Kalex

    152.0

    +31.605

    15

    1

    75

    Albert ARENAS

    Inde Aspar Team

    Boscoscuro

    151.9

    +32.080

    16

    55

    Hafizh SYAHRIN

    NTS RW Racing GP

    NTS

    151.9

    +32.571

    17

    70

    Barry BALTUS

    NTS RW Racing GP

    NTS

    151.9

    +33.309

    18

    7

    Lorenzo BALDASSARRI

    MV Agusta Forward Racing

    MV Agusta

    151.5

    +39.036

    19

    96

    Jake DIXON

    Petronas Sprinta Racing

    Kalex

    151.4

    +41.069

    20

    13

    Celestino VIETTI

    SKY Racing Team VR46

    Kalex

    151.1

    +45.599

    21

    10

    Tommaso MARCON

    MV Agusta Forward Racing

    MV Agusta

    149.1

    +1'19.160

    6

    Cameron BEAUBIER

    American Racing

    Kalex

    152.1

    5 Laps

    12

    Thomas LUTHI

    Pertamina Mandalika SAG Team

    Kalex

    151.2

    11 Laps

    40

    Hector GARZO

    Flexbox HP40

    Kalex

    150.7

    19 Laps

    16

    Joe ROBERTS

    Italtrans Racing Team

    Kalex

    150.4

    21 Laps

    97

    Xavi VIERGE

    Petronas Sprinta Racing

    Kalex

    148.6

    22 Laps

    22

    Sam LOWES

    Elf Marc VDS Racing Team

    Kalex

    148.5

    22 Laps

    62

    Stefano MANZI

    Flexbox HP40

    Kalex

    145.9

    23 Laps

    2

    Alonso LOPEZ

    MB Conveyors Speed Up

    Boscoscuro

    142.6

    23 Laps

    37

    Augusto FERNANDEZ

    Elf Marc VDS Racing Team

    Kalex

    143.7

    24 Laps

    44

    Aron CANET

    Inde Aspar Team

    Boscoscuro

    0 Lap

    Baca: Hasil Moto3 Prancis: Andi Gilang Sukses Raih Poin Pertama

    MOTOGP

  • Moto2
  • Pertamina Mandalika
  • Pertamina Mandalika SAG Team
  • Bo Bendsneyder
  • Fabio Di Giannantonio

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