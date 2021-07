Mana yang sesuai dengan karakter mu? Avanza yang elegan atau Veloz yang sporty?

INFO OTOMOTIF – Nyaris 18 tahun Avanza menemani keluarga Indonesia. Setiap varian baru diluncurkan, MPV besutan PT Toyota Astra Motor (TAM) ini selalu hadir dengan berbagai fitur menawan. Bukan itu saja, keragaman kebutuhan masyarakat turut memicu TAM menghadirkan Avanza yang lebih sporty, yakni Avanza Veloz.

Veloz pertama kali diperkenalkan pada 2011, delapan tahun sejak kelahiran Avanza. Avanza dicomot dari kata “avanzato” (Italia) yang berarti peningkatan, sementara Veloz berasal dari kata “velocity” yang berarti kecepatan. Meski keduanya ditujukan sebagai kendaraan keluarga, namun ada sejumlah pembeda dari dua model tersebut selain namanya

Pertama soal karakter. Walau mengisi segmen yang sama, Avanza dan Veloz memiliki karakter yang berbeda. Avanza memiliki karakter yang elegan sementara Veloz memiliki karakter yang sporty. Sehingga tipe konsumennya pun juga berbeda dimana konsumen Avanza mencari mobil praktis dan multi fungsi, sementara konsumen Veloz yang aktif dan dinamis mencari mobil yang tidak hanya multi fungsi namun juga tampil sporty.

Selanjutnya soal desain dan fitur. Kita ambil contoh New Avanza dan New Veloz keluaran 2019. Dimulai dari sisi eksterior, sebenarnya sudah bisa terlihat perbedaannya. Toyota Avanza dibuat elegan, sementara Veloz tampilannya dirancang lebih sporty.

Sisi elegannya terpancar dari kombinasi warna grille, velg dua warna, dan pemasangan krom sebagai kosmetika. Sementara kesan sporty muncul dari desain bumper, housing lampu kabut, dan spoiler yang lebih tegas.

Bagaimana dengan interior? New Avanza tampil dengan warna kombinasi beige terang dengan hitam yang menimbukan kesan lebih kalem (soft) dan elegan. Sedangkan kabin New Veloz tampil dengan balutan warna hitam yang didukung dengan tambahan warna merah burgundy di bagian joknya sehingga menguatkan aura sporty.

Lebih lanjut, bicara soal fitur secara umum keduanya dibekali dengan fitur yang sama dan cukup lengkap dikelasnya. Contohnya tampilan meter cluster yang hadir lebih modern dan mudah dibaca informasinya dan desain center cluster dan A/C control yang juga mengalami penyegaran.

Semua varian New Avanza dan New Veloz pun juga dilengkapi socket 12V untuk mengisi ulang ponsel pintar dan gadget lainnya. Selain di barisan depan, juga tersedia di tengah baris kedua. Sementara di deretan bangku ketiga sudah tersedia colokan USB.

Kemudian New Avanza dan New Veloz mendapatkan sejumlah fitur terbaru seperti smart entry, desain outer mirror yang modern dan kini hadir dengan fitur retractable auto folding. Disamping itu, semua varian New Avanza dan Veloz juga telah menggunakan sistem audio dengan 6 speaker.

Namun tetap ada sedikit perbedaan fitur diantara kedua model ini seperti fitur teknologi lampu Follow Me Home Light yang memberikan pencahayaan saat malam hari untuk pemilik kendaraan pada saat memasuki hunian, layar entertainment pada plafon, tombol start/stop engine, dan kamera belakang yang hanya ada di New Veloz saja.

Bagaimanapun, New Avanza dan New Veloz kini lebih stabil dan nyaman berkat penyempurnaan pada kaki-kakinya. Keduanya juga kini memiliki kabin lebih senyap dibandingkan pendahulunya karena kdeuanya dibekali dengan improvement pada insulator di sasis bagian belakang, floor dan dash panel bagian depan.(*)