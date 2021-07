Rayakan HUT ke-60, MINI Hadirkan Cooper Tiga Pintu Anniversary Edition

TEMPO.CO, Jakarta - BMW MINI menghadirkan jajaran model Cooper tiga pintu spesial Anniversary Edition. Mobil ini diluncurkan sebagai bentuk penghormatan kepada John Cooper yang meninggal dunia pada tahun 2000.

Melansir laman Hindustan Times, Senin, 19 Juli 2021, mobil edisi spesial ini tersedia dalam model MINI Cooper, MINI Cooper S, dan MINI John Cooper Works. Produksi untuk Anniversary Edition ini juga terbatas, hanya 740 unit di seluruh dunia.

MINI Cooper edisi ulang tahun tersedia dalam tiga pilihan warna eksterior, yakni British Racing Green, Midnight Black dan Rebel Green dengan aksen White and Piano Black yang kontras.

Kendaraan ini menampilkan garis-garis kap mesin dan nomor 74 di pintunya. Ini adalah nomor yang ditampilkan model asli ketika memenangkan balapan pertamanya.

Kemudian bagian lain yang berbeda adalah penggunaan roda 18 inci serta penggunaan badging ''Cooper' di scuttle samping dan pilar C.

Pada bagian kabin, joknya menggunakan kursi sport John Cooper Works yang dilengkapi finishing Dinamica/leather Carbon Black. Kemudian roda kemudinya mendapatkan finishing kulit Nappa.

Lalu ada Headliner berwarna antrascite, set pedal stainless steel, dan trim interior dengan balutan warna Piano Black high-gloss.

Tutup kompartemen bagasi dan permukaan interior di sisi penumpang dihiasi cincin merah dari logo John Cooper asli. Di sisi pengemudi, permukaan interior menampilkan tanda tangan John, Mike dan Charlie Cooper.

Selanjutnya, bagian dalam kusen pintu pengemudi menampilkan lambang dengan tanda tangan John Cooper, tulisan tangan "1 of 740" dan kata-kata "60 YEARS OF MINI COOPER - THE UNEXPECTED UNDERDOG".

MINI juga menawarkan sejumlah aksesoris orisinil untuk melengkapi tampilan sporty Anniversary Edition, di antaranya MINI Waistline Finisher Piano Black yang melengkapi kontras antara elemen trim hitam dan putih pada eksterior.

Kemudian ada MINI sport aerial dan tailpipe trims dalam finishing karbon. Lalu ada opsi cakram rem John Cooper Works yang tersedia untuk MINI John Cooper Works Anniversary Edition.

