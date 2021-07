Morgan Plus Four Masuk Indonesia via TDA Luxury Toys, Harga Rp 2,18 Miliar

Mobil Inggris Morgan Plus Four garapan Morgan Motor Company sudah bisa dipesan di Indonesia Lewat TDA Luxury Toys (TDA). FOTO: TDA

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil Inggris Morgan Plus Four garapan Morgan Motor Company sudah bisa dipesan di Indonesia.

Lewat TDA Luxury Toys, agen pemegang merek di Indonesia, mobil mewah ini dijual dengan harga Rp 2.180.000.000.

“Tidak peduli ke manapun Anda pergi, di kota yang ramai atau tur santai ke pedesaan, kendaraan cantik yang klasik ini siap untuk dipesan,” tulis TDA di akun Instagram resmi @tda_morganmotorindonesia yang dikutip Tempo, pada Jumat, 23 Juli 2021.

Mobil mewah nan klasik ini memiliki tampilan yang unik dan elegan dengan khas Morgan Motor.

Dimensi mobil tersebut 3.830mm x 1.650mm x 1.250mm dengan bobot bersih 1.009 kilogram.

Mobil Morgan Plus Four menggunakan mesin BMW 2.0 liter TwinPower Turbo empat silinder. Mesin ini mampu memuntahkan tenaga 255 bhp di 4.400 rpm dan torsi puncaknya 400 Nm pada 1000-4300 rpm.

Lewat transmisi otomatis 8 kecepatan, mobil Morgan Four Four berakselerasi dari kecepatan 0 hingga 100 km/jam dalam waktu 4,8 detik. Sedangkan kecepatan maksimalnya 240 km/jam.

Morgan Motor Company adalah produsen mobil yang didirikan oleh H.F.S Morgan pada 1909. Perusahaan ini memproduksi mobil secara spesifik.

Mobil Morgan Motor Company berevolusi menjadi kendaraan premium bergaya klasik kontemporer yang menggunakan mesin modern dan teknologi canggih.

Di Indonesia, Morgan Motor memiliki dua produk yang dipasarkan yakni Morgan Plus Four dan Morgan Plus Six.

Morgan Plus Six punya spesifikasi yang lebih tinggi dari model Morgan Plus Four. Model tertinggi ini dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp 2,69 miliar.

