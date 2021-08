WorldSSP Ceko: Galang Hendra Sukses Tambah Dua Poin di Race 1

TEMPO.CO, Jakarta - Galang Hendra Pratama (Ten Kate Racing) sukses mengamankan dua poin dari Race 1 Wolrd SuperSport (WorldSSP) di Autodrom Most, Republik Ceko, Sabtu, 7 Agustus 2021. Perjuangan pembalap asal Yogyakarta itu terbilang cukup berat setelah kesulitan di babak kualifikasi.



Mengawali balapan dari posisi 23, Galang Hendra yang mengendarai sepeda motor Yamaha YZF R6, merangsek ke zona poin. Tercatat ia mampu naik hingga delapan posisi sejak start.

Capaian Galang Hendra ini layak diacungi jempol mengingat ketatnya persaingan di WorldSSP dan ini juga menjadi yang pertama kali bagi pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia tampil di Autodrom Most. Tambahan dua poin ini sesuai dengan yang ditargetkan Galang Hendra sehari sebelum balapan.



Galang pernah mencicipi manisnya tampil di Republik Ceko saat tampil sebagai juara pertama balap motor WorldSSP 300 pada tahun 2018, namun balapan tersebut digelar di Sirkuit Brno.



"Saya belum pernah ke Autodrom Most sebelumnya, tetapi saya akan mempelajari sirkuit dengan cepat. Tim sudah melakukan tes dengan Domi (dominique Aegerter) di sana, jadi untuk data set up tersedia," kata Galang dalam keterangan resmi sehari sebelum balapan.

Race 1 WorldSSP di Autodrom Most dimenangkan oleh Steven Odendaal (Evan Bros, World Yamaha Team), disusul Manuel Gonzalez (Yamaha ParkinGo Team), dan Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing). Sedangkan rekan satu tim Galang Hendra di Ten Kate Racing Yamaha, Dominique Aegerter finish di posisi 4.



Saat ini Galang Hendra berada di posisi 17 klasmen sementara WorldSSP 2021 dengan 16 poin. Race 2 akan digelar pada Minggu, 8 Agustus 2021, pukul 17.30 WIB.

