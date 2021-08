Bengkel Modifikasi di Pekanbaru Bikin Replika Mobil F1 McLaren MP4/5

TEMPO.CO, Jakarta - Bengkel modifikasi asal Pekanbaru, Laphon LAIAA Modification membuat replika mobil balap F1 McLaren MP4/5. Mobil ini dibuat dengan desain yang dibuat sendiri dengan mengadopsi mobil-mobil balap lawas.

"Saya memang suka desain mobil F1 zaman dulu karena masih jauh dari elektronik. Jadi hanya the man and the manchine, murni dikendarai dari talenta sang driver," kata pemilik Laphon LAIAA, Ibnu Khaldun saat dihubungi Tempo hari ini, Rabu, 11 Agustus 2021.

Sayangnya, proyek pembuatan replika McLaren MP4/5 ini terpaksa dihentikan karena terkendala biaya. Menurut Ibnu, masih ada beberapa bagian mobil replika ini yang harus dipenuhi untuk membuatnya lebih sempurna.

Replika mobil balap F1 McLaren MP4/5 buatan Laphon LAIAA Modification. (Facebook/Laphon LAIAA Modification)

"Mesin, transmisi, part carbon, electric paddle shift, kami juga butuh ban slick ukuran yang sangat lebar untuk membuat mobil replika ini," ujarnya.

Laphon LAIAA mengerjakan replika McLaren MP4/5 ini dalam waktu sekitar 6 hingga 9 bulan. Waktu pengerjaan terbilang karena proses pembuatan dilakukan secara manual handmade.

Kemudian untuk bahan yang digunakan, Ibnu memakai plat dan besi untuk pembuatan rangka yang memerlukan kekuatan lebih. Sementara untuk bodinya dan bagian lain yang tidak memerlukan kekuatan, dibuat dari bahan fiberglass.

"Kombinasi plat dan fiberglass ini bertujuan untuk meminimalkan berat dan memaksimalkan kekuatan," kata Ibnu.

Saat ini replika McLaren MP4/5 ini masih sebatas prototype. Rencananya, replika mobil F1 akan kembali digarap setelah dana pembuatan sudah mencukupi. Namun saat ini Laphon LAIAA modification juga memiliki replika mobil yang siap dijual, yakni Laphon 156.

