Senin, 16 Agustus 2021
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Pengganti Andi Gilang di Moto2 Raih Podium 2 GP Austria 2021

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Editor:

Rafif Rahedian

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  • Balapan Moto2. REUTERS/Pedro Nunes

    Balapan Moto2. REUTERS/Pedro Nunes

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengganti Andi Gilang di Moto2, Ai Ogura berhasil meraih podium 2 di GP Austria, Minggu, 15 Agustus 2021. Pembalap Idemitsu Honda Team Asia itu mampu naik satu peringkat dari posisi awal balapan.

    Itu terjadi ketika Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) kehilangan posisi terdepan. Meski memulai balapan di peringkat pertama, Lowes gagal tampil konsisten, sehingga turun ke peringkat 4.

    Hasil ini membuat Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) dan Ogura naik satu peringkat pada akhir balapan Moto2 Austria 2021. Ini adalah kemenangan keempat Fernandez selama kejuaraan Moto2 2021. Sebelumnya, ia sempat menjuarai seri Portugal, Prancis dan Belanda.

    Sedangkan bagi Ai Ogura, ini merupakan podium pertama di Moto2 2021. Sebelumnya, posisi terbaik rider berkbangsaan Jepang tersebut hanya mampu finis di peringkat kelima pada seri Styria pekan lalu.

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    Sekedar informasi, Ogura merupakan pembalap Rookie, yang tahun lalu balapan di kelas Moto3. Pada musim, dirinya menggantikan posisi Andi Gilang di tim pabrikan Honda Team Asia kelas Moto2.

    Terlepas dari kesuksesan Ogura, pembalap Pertamina Mandalika Thomas Luthi berhasil menempati posisi 10 besar. Ia mampu finis di peringkat ke-9 Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria.

    Sementara itu, rider Federal Oil Fabio Di Giannantonio hanya mampu finis di peringkat ke-12. Hasil ini membuatnya harus merelakan posisi lima besar klasemen sementara Moto2 2021.

    Hasil Moto2 Austria 2021

    1. Raul FERNANDEZ - Red Bull KTM Ajo
    2. Ai OGURA - IDEMITSU Honda Team Asia
    3. Augusto FERNANDEZ - Elf Marc VDS Racing Team
    4. Sam LOWES - Elf Marc VDS Racing Team
    5. Somkiat CHANTRA - IDEMITSU Honda Team Asia
    6. Celestino VIETTI - SKY Racing Team VR46
    7. Remy GARDNER - Red Bull KTM Ajo
    8. Aron CANET - Aspar Team Moto2
    9. Thomas LUTHI - Pertamina Mandalika SAG Team
    10. Marco BEZZECCHI - SKY Racing Team VR46
    11. Jake DIXON - Petronas Sprinta Racing
    12. Fabio DI GIANNANTONIO - Federal Oil Gresini Moto2
    13. Tony ARBOLINO - Liqui Moly Intact GP
    14. Xavi VIERGE - Petronas Sprinta Racing
    15. Hector GARZO - Flexbox HP40
    16. Joe ROBERTS - Italtrans Racing Team
    17. Bo BENDSNEYDER - Pertamina Mandalika SAG Team
    18. Hafizh SYAHRIN - NTS RW Racing GP
    19. Simone CORSI - MV Agusta Forward Racing
    20. Nicolò BULEGA - Federal Oil Gresini Moto2
    21. Cameron BEAUBIER - American Racing
    22. Taiga HADA - Pertamina Mandalika SAG Team
    23. Marcel SCHROTTER - Liqui Moly Intact GP
    24. Stefano MANZI - Flexbox HP40

    Baca: Rider Federal Oil Butuh Motor Agresif di Moto2 Austria 2021

    MOTOGP

  • Moto2
  • Andi Gilang
  • Ai Ogura
  • Honda Team Asia
  • Red Bull Ring
  • Pertamina Mandalika
  • Thomas Luthi

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