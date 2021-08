Sambut HUT RI, Lexus Gelar Galeri Mobil Virtual Pertama di Asia Tenggara

TEMPO.CO, Jakarta - Lexus Indonesia dikabarkan bakal menggelar galeri mobil virtual pertama di Asia Tenggara dengan mewah dan canggih. Hal itu mereka lakukan untuk menyambut HUT RI yang ke-76.

“Kami menyambut bulan kemerdekaan Indonesia sebagai momentum untuk memperkenalkan Lexus Experience yang telah kami kreasikan untuk customer dan juga para Lexus enthusiast untuk dapat mengunjungi showroom Lexus dan merasakan pelayanan Lexus secara virtual, di rumah masing-masing,” kata General Manager Lexus Indonesia, Meinisa, dalam rilis yang diterima Tempo.co.

Keputusan untuk menggelar galeri mobil virtual ini juga tak terlepas dari kondisi Covid-19 yang masih belum mereda. Situasi ini membuat Lexus tidak bisa berinteraksi secara langsung oleh banyak orang.

“Saat ini, Lexus menyadari bahwa perkembangan pesat teknologi yang dipacu oleh dampak pandemi, menjadi sebuah kesempatan kami beradaptasi untuk semakin menyentuh para customer,” kata Meinisa menambahkan.

ADVERTISEMENT

Perusahaan telah memperkenalkan pameran virtual pertama di Asia Tenggara dengan tajuk Lexus Experience. Dalam gelaran tersebut, setiap orang bakal mendapatkan layanan dan sentuhan omotenashi secara virtual.

Lexus sendiri mengusung tema ‘The Art of Origami &The Purity of White Lotus to enlighten the way forward’. Itu diambil dari seni origami dan penggabungan desain Lexus Gallery khas Indonesia.

Galeri mobil virtual Lexus Experience ini akan diselenggarakan pada 17-22 Agustus 2021. Para pengunjung nantinya juga bisa melihat beberapa produk, seperti Lexus LM 350, Lexus RX 300 hingga Lexus UX 300e.

Baca: Lexus LF-Z Electrified Concept Dirilis untuk Percepat Elektrifikasi