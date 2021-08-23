Senin, 23 Agustus 2021
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Klasemen CEV Moto3 2021: Mario Aji Hampir Masuk 10 Besar Lagi

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Editor:

Rafif Rahedian

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  • Pembalap Astra Honda Racing Team, Mario Suryo Aji. Instagram.com

    Pembalap Astra Honda Racing Team, Mario Suryo Aji. Instagram.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh kontestan CEV Moto3 2021, termasuk Mario Suryo Aji, telah menyelesaikan dua balapan di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada Minggu, 22 Agustus 2021. Hal ini membuat perubahan di klasemen sementara.

    Namun, perubahan itu tidak dialami oleh Mario Aji. Pasalnya, rider Astra Honda Racing tersebut masih menetap di peringkat ke-9 klasemen sementara CEV Moto3 2021 dengan torehan 50 poin.

    Dirinya bisa saja kembali masuk ke zona 10 besar, andai tidak mengalami crash pada balapan pertama Sirkuit Jerez. Mengingat, ia hanya terpaut satu angka dari Takuma Matsuyama (Asia Talent Team), yang berada di peringkat ke-10.

    Sekedar informasi, Mario Aji hanya bisa mengantongi 8 poin dalam dua seri balapan CEV Moto3 Sirkuit Jerez. Poin itu hanya ia dapatkan ketika bertarung di race 2, di mana dirinya mampu menepati peringkat ke-8.

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    Pembalap berusia 17 tahun tersebut masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisinya dalam tiga kesempatan terakhir. Itu bisa ia dapatkan jika tampil impresif di seri balapan Misano, Italia dan dua race di Sirkuit Ricardo Tomo, Valencia.

    Sementara itu, pemegang tahta klasemen sementara CEV moto3 2021 masih dipegang oleh Daniel Holgadi (Aspar Junior Team). Dirinya saat ini telah mengumpulkan total 176 poin hingga seri balapan ke-9.

    Holgado memiliki selisih 42 poin dari rival tedekatnya, yakni David Munoz (Avatel - Cardoso Racing). Sedangkan pada posisi ketiga, dihuni oleh pambalap andalan Team MTA, Ivan Ortola, yang sudah mencatatkan 113 poin.

    Klasemen Sementara CEV Moto3 2021

    Pos

    Pembalap

    Tim

    Poin

    1

    DANIEL HOLGADO

    ASPAR JUNIOR TEAM

    176

    2

    DAVID MUÑOZ

    AVATEL - CARDOSO RACING

    134

    3

    IVAN ORTOLÁ

    TEAM MTA

    113

    4

    SCOTT JAMES OGDEN

    ASPAR JUNIOR TEAM

    72

    5

    JOSE ANTONIO RUEDA

    TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0

    68

    6

    DAVID ALONSO

    ASPAR JUNIOR TEAM

    66

    7

    DAVID SALVADOR

    TM RACING FACTORY TEAM

    65

    8

    JOEL KELSO

    AGR TEAM

    64

    9

    DANIEL MUÑOZ

    AVATEL - CARDOSO RACING

    55

    10

    TAKUMA MATSUYAMA

    ASIA TALENT TEAM

    51

    11

    MARIO SURYO AJI

    ASTRA HONDA RACING TEAM

    50

    12

    DIOGO MOREIRA

    TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0

    49

    13

    JOSÉ JULIÁN GARCÍA

    SIC58 SQUADRA CORSE

    44

    14

    SYARIFUDDIN AZMAN

    SIC RACING

    43

    15

    MARCOS URIARTE

    LAGLISE ACADEMY

    29

    16

    GERARD RIU

    MT-FOUNDATION 77

    23

    17

    ZONTA VAN DEN GOORBERGH

    TEAM SUPER B

    21

    18

    COLLIN VEIJER

    AC RACING TEAM

    20

    19

    JOSHUA WHATLEY

    TEAM MTA

    19

    20

    MARCO TAPIA

    LEOPARD IMPALA JUNIOR TEAM

    18

    21

    LUCA LUNETTA

    AC RACING TEAM

    17

    22

    MARCOS RUDA

    GAZZOLA RACING

    15

    22

    MARCOS RUDA

    GAZZOLA RACING

    15

    23

    DAVID REAL

    CUNA DE CAMPEONES

    11

    24

    TATCHAKORN BUASRI

    HONDA RACING THAILAND

    9

    25

    NOAH DETTWILLER

    TEAM MTA

    8

    26

    FILIPPO FARIOLI

    LAGLISE ACADEMY

    5

    27

    NICOLA FABIO CARRARO

    TM RACING FACTORY TEAM

    4

    28

    CLÉMENT ROUGÉ

    LAGLISE ACADEMY

    4

    29

    HARRISON VOIGHT

    SIC58 SQUADRA CORSE

    4

    30

    RAFFAELE FUSCO

    TM RACING FACTORY TEAM

    2

    31

    SENNA AGIUS

    SIC58 SQUADRA CORSE

    1

    Baca: Hasil Race 2 CEV Moto3 Jerez 2021: Mario Aji Akhirnya Dulang Poin

    CEV REPSOL

  • Mario Aji
  • CEV Moto3
  • Astra Honda Racing
  • Mario Suryo Aji
  • Sirkuit Jerez

    •  

     

     

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