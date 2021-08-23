Klasemen CEV Moto3 2021: Mario Aji Hampir Masuk 10 Besar Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh kontestan CEV Moto3 2021, termasuk Mario Suryo Aji, telah menyelesaikan dua balapan di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada Minggu, 22 Agustus 2021. Hal ini membuat perubahan di klasemen sementara.
Namun, perubahan itu tidak dialami oleh Mario Aji. Pasalnya, rider Astra Honda Racing tersebut masih menetap di peringkat ke-9 klasemen sementara CEV Moto3 2021 dengan torehan 50 poin.
Dirinya bisa saja kembali masuk ke zona 10 besar, andai tidak mengalami crash pada balapan pertama Sirkuit Jerez. Mengingat, ia hanya terpaut satu angka dari Takuma Matsuyama (Asia Talent Team), yang berada di peringkat ke-10.
Sekedar informasi, Mario Aji hanya bisa mengantongi 8 poin dalam dua seri balapan CEV Moto3 Sirkuit Jerez. Poin itu hanya ia dapatkan ketika bertarung di race 2, di mana dirinya mampu menepati peringkat ke-8.
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Pembalap berusia 17 tahun tersebut masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisinya dalam tiga kesempatan terakhir. Itu bisa ia dapatkan jika tampil impresif di seri balapan Misano, Italia dan dua race di Sirkuit Ricardo Tomo, Valencia.
Sementara itu, pemegang tahta klasemen sementara CEV moto3 2021 masih dipegang oleh Daniel Holgadi (Aspar Junior Team). Dirinya saat ini telah mengumpulkan total 176 poin hingga seri balapan ke-9.
Holgado memiliki selisih 42 poin dari rival tedekatnya, yakni David Munoz (Avatel - Cardoso Racing). Sedangkan pada posisi ketiga, dihuni oleh pambalap andalan Team MTA, Ivan Ortola, yang sudah mencatatkan 113 poin.
Klasemen Sementara CEV Moto3 2021
Pos
Pembalap
Tim
Poin
1
DANIEL HOLGADO
ASPAR JUNIOR TEAM
176
2
DAVID MUÑOZ
AVATEL - CARDOSO RACING
134
3
IVAN ORTOLÁ
TEAM MTA
113
4
SCOTT JAMES OGDEN
ASPAR JUNIOR TEAM
72
5
JOSE ANTONIO RUEDA
TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0
68
6
DAVID ALONSO
ASPAR JUNIOR TEAM
66
7
DAVID SALVADOR
TM RACING FACTORY TEAM
65
8
JOEL KELSO
AGR TEAM
64
9
DANIEL MUÑOZ
AVATEL - CARDOSO RACING
55
10
TAKUMA MATSUYAMA
ASIA TALENT TEAM
51
11
MARIO SURYO AJI
ASTRA HONDA RACING TEAM
50
12
DIOGO MOREIRA
TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0
49
13
JOSÉ JULIÁN GARCÍA
SIC58 SQUADRA CORSE
44
14
SYARIFUDDIN AZMAN
SIC RACING
43
15
MARCOS URIARTE
LAGLISE ACADEMY
29
16
GERARD RIU
MT-FOUNDATION 77
23
17
ZONTA VAN DEN GOORBERGH
TEAM SUPER B
21
18
COLLIN VEIJER
AC RACING TEAM
20
19
JOSHUA WHATLEY
TEAM MTA
19
20
MARCO TAPIA
LEOPARD IMPALA JUNIOR TEAM
18
21
LUCA LUNETTA
AC RACING TEAM
17
22
MARCOS RUDA
GAZZOLA RACING
15
22
MARCOS RUDA
GAZZOLA RACING
15
23
DAVID REAL
CUNA DE CAMPEONES
11
24
TATCHAKORN BUASRI
HONDA RACING THAILAND
9
25
NOAH DETTWILLER
TEAM MTA
8
26
FILIPPO FARIOLI
LAGLISE ACADEMY
5
27
NICOLA FABIO CARRARO
TM RACING FACTORY TEAM
4
28
CLÉMENT ROUGÉ
LAGLISE ACADEMY
4
29
HARRISON VOIGHT
SIC58 SQUADRA CORSE
4
30
RAFFAELE FUSCO
TM RACING FACTORY TEAM
2
31
SENNA AGIUS
SIC58 SQUADRA CORSE
1
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