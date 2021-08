Kevin Sanjaya Jajal Can-Am Spyder, Motor Roda Tiga Seharga Rp770 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet bulutangkis ternama Tanah Air Kevin Sanjaya Sukamuljo diketahui telah menjajal motor roda tiga Can-Am Spyder pada akhir pekan kemarin. Kendaraan ini hadir bersama dengan jenis Ryker, hasil dari kerja sama antara Bombardier Recretional Product (BRP) dan Sea-Doo.

Tak hanya Kevin Sanjaya, percobaan Can-Am Spyder ini juga dimeriahkan oleh sejumlah atlet Indonesia ternama, yakni Aero Aswar (atlet jetski) dan Philo Paz Armand (atlet balap). Mereka pun akhirnya menikmati sunmori dalam kegiatan bertajuk ‘Can-Am On-road Sunday Ride’.

Sunmori ini pun dimulai dari kantor Can-Am di Pondok Indah, dan mengakhiri perjalanan di Jetski Indonesia Academy Ancol. Setelah menikmati sensasi berkendara di Kota Jakarta, beberapa pengendara bakal dimanjakan untuk menyaksikan sunset.

"Riding keliling Jakarta dengan Ryker nyaman banget, gak bikin capek dan pegel karena suspensinya enak banget," ujar Kevin dalam siaran pers.

Can-Am Product Manager, Adrian Suriantio menjelaskan bahwa kegiatan ini memang sengaja diselenggarakan untuk memperkenalkan produk motor roda tiga Ryker dan Spyder.

"Can-Am memiliki dua lini, off-road dan on-road. Untuk lini Can-Am on-road dilengkapi dengan model Can-Am Ryker, Can-Am Spyder F3 dan Can-Am Spyder RT. Kegiatan Can-Am On-road Sunday Ride ini bertujuan memperkenalkan model terbaru tahun 2022," ucapnya.

Spyder dan Ryker ini dilengkapi dengan mesin Rotax 900 cc tiga silinder, plus pendingin cairan. Alhasil, kendaraan roda tiga ini memiliki tenaga sebesar 82 dk di 8.000 rpm dan torsi 79.1 Nm pada 6.500 rpm. Adrian pun menjelaskan bahwa jenis Ryker dibanderol seharga Rp500 juta, sedangkan Spyder dijual Rp770 juta (on the road).

