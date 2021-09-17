Jumat, 17 September 2021
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Klasemen Moto2: Giannantonio Mendekati 5 Besar, Rider Pertamina Mandalika Turun

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Editor:

Rafif Rahedian

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  • Pembalap Tim Federal Oil Gresini Racing di balap motor Moto2 Italia 2021 Fabio Di Giannantonio. Foto: Gresini Racing

    Pembalap Tim Federal Oil Gresini Racing di balap motor Moto2 Italia 2021 Fabio Di Giannantonio. Foto: Gresini Racing

    TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Federal Oil Fabio Di Giannantonio kembali berjuang untuk mendekati posisi lima besar klasemen sementara Moto2 2021. Sedangkan rider andalan Pertamina Mandalika, Bo Bendsneyder harus turun satu peringkat.

    Posisi Giannantonio sendiri masih belum mengalami perubahan dari dua pekan sebelumnya. Saat ini pembalap yang akrab disapa Diggia tersebut masih menempati posisi ketujuh klasemen Moto2 sementara dengan raihan 101 poin.

    Dirinya hanya terpaut dua angka dari pembalap yang ada di peringkat ke-6, yakni Aron Canet (Kipin Energy Aspar Team). Sedangkan dengan rider di posisi kelima, Giannantonio hanya berselisih tujuh poin.

    Giannantonio pun diharapkan bisa kembali meraih poin di seri balapan Moto3 Misano akhir pekan ini. Jika penampilannya tak lebih buruk dari Motorland Aragon pekan lalu, maka bukan tidak mungkin kalau dirinya bakal merangsek ke posisi lima besar.

    Sementara itu, rekan setimnya di Federal Oil, Nicolo Bulega harus turun dua peringkat ke P26. Itu terjadi ketika dirinya gagal menyelesaikan balapan Moto3 Aragon akibat mengalami crash.

    Sedangkan tim pabrikan Indonesia lainnya, Pertamina Mandalika juga harus mengalami penurunan peringkat. Pembalap andalannya, Bo Bendsneyder diketahui harus turun satu tangga ke posisi 15 setelah terjatuh di lintasan Spanyol pekan kemarin.

    Kondisi serupa juga dialami oleh dua rekan setimnya di Pertamina Mandalika, yakni Thomas Luthi dan pembalap wildcard, Piotr Biesiekirski. Hasil ini membuat tidak ada wakil Pertamina Mandalika yang menyentuh garis finis.

    Klasemen Moto2 2021

    Pos.

    Rider

    Motor

    Poin

    1

    Remy GARDNER

    Kalex

    251

    2

    Raul FERNANDEZ

    Kalex

    212

    3

    Marco BEZZECCHI

    Kalex

    179

    4

    Sam LOWES

    Kalex

    127

    5

    Augusto FERNANDEZ

    Kalex

    108

    6

    Aron CANET

    Boscoscuro

    103

    7

    Fabio DI GIANNANTONIO

    Kalex

    101

    8

    Ai OGURA

    Kalex

    95

    9

    Marcel SCHROTTER

    Kalex

    80

    10

    Jorge NAVARRO

    Boscoscuro

    71

    11

    Xavi VIERGE

    Kalex

    67

    12

    Joe ROBERTS

    Kalex

    59

    13

    Celestino VIETTI

    Kalex

    47

    14

    Tony ARBOLINO

    Kalex

    40

    15

    Bo BENDSNEYDER

    Kalex

    40

    16

    Somkiat CHANTRA

    Kalex

    35

    17

    Cameron BEAUBIER

    Kalex

    28

    18

    Albert ARENAS

    Boscoscuro

    23

    19

    Jake DIXON

    Kalex

    21

    20

    Stefano MANZI

    Kalex

    20

    21

    Marcos RAMIREZ

    Kalex

    20

    22

    Thomas LUTHI

    Kalex

    16

    23

    Fermín ALDEGUER

    Boscoscuro

    13

    24

    Simone CORSI

    MV Agusta

    13

    25

    Hector GARZO

    Kalex

    12

    26

    Nicolò BULEGA

    Kalex

    12

    27

    Lorenzo DALLA PORTA

    Kalex

    10

    28

    Hafizh SYAHRIN

    NTS

    8

    29

    Alonso LOPEZ

    Boscoscuro

    4

    30

    Lorenzo BALDASSARRI

    MV Agusta

    3

    31

    Barry BALTUS

    NTS

    2

    32

    Manuel GONZALEZ

    MV Agusta

    33

    Yari MONTELLA

    Boscoscuro

    34

    Tommaso MARCON

    MV Agusta

    35

    Miquel PONS

    MV Agusta

    36

    John MCPHEE

    Kalex

    37

    Fraser ROGERS

    NTS

    38

    Taiga HADA

    38

    Taiga HADA

    Kalex

    39

    Xavi CARDELUS

    Kalex

    40

    Piotr BIESIEKIRSKI

    Kalex

    41

    Keminth KUBO

    Kalex

    Baca: Jadwal Lengkap Moto2 Misano: Duo Pertamina Mandalika Diharapkan Bangkit

    MOTOGP

  • Moto2
  • Fabio Di Giannantonio
  • Pertamina Mandalika
  • Bo Bendsneyder
  • Federal Oil

    •  

     

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