Klasemen Moto2: Giannantonio Mendekati 5 Besar, Rider Pertamina Mandalika Turun

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Federal Oil Fabio Di Giannantonio kembali berjuang untuk mendekati posisi lima besar klasemen sementara Moto2 2021. Sedangkan rider andalan Pertamina Mandalika, Bo Bendsneyder harus turun satu peringkat.
Posisi Giannantonio sendiri masih belum mengalami perubahan dari dua pekan sebelumnya. Saat ini pembalap yang akrab disapa Diggia tersebut masih menempati posisi ketujuh klasemen Moto2 sementara dengan raihan 101 poin.
Dirinya hanya terpaut dua angka dari pembalap yang ada di peringkat ke-6, yakni Aron Canet (Kipin Energy Aspar Team). Sedangkan dengan rider di posisi kelima, Giannantonio hanya berselisih tujuh poin.
Giannantonio pun diharapkan bisa kembali meraih poin di seri balapan Moto3 Misano akhir pekan ini. Jika penampilannya tak lebih buruk dari Motorland Aragon pekan lalu, maka bukan tidak mungkin kalau dirinya bakal merangsek ke posisi lima besar.
Sementara itu, rekan setimnya di Federal Oil, Nicolo Bulega harus turun dua peringkat ke P26. Itu terjadi ketika dirinya gagal menyelesaikan balapan Moto3 Aragon akibat mengalami crash.
Sedangkan tim pabrikan Indonesia lainnya, Pertamina Mandalika juga harus mengalami penurunan peringkat. Pembalap andalannya, Bo Bendsneyder diketahui harus turun satu tangga ke posisi 15 setelah terjatuh di lintasan Spanyol pekan kemarin.
Kondisi serupa juga dialami oleh dua rekan setimnya di Pertamina Mandalika, yakni Thomas Luthi dan pembalap wildcard, Piotr Biesiekirski. Hasil ini membuat tidak ada wakil Pertamina Mandalika yang menyentuh garis finis.
Klasemen Moto2 2021
Pos.
Rider
Motor
Poin
1
Remy GARDNER
Kalex
251
2
Raul FERNANDEZ
Kalex
212
3
Marco BEZZECCHI
Kalex
179
4
Sam LOWES
Kalex
127
5
Augusto FERNANDEZ
Kalex
108
6
Aron CANET
Boscoscuro
103
7
Fabio DI GIANNANTONIO
Kalex
101
8
Ai OGURA
Kalex
95
9
Marcel SCHROTTER
Kalex
80
10
Jorge NAVARRO
Boscoscuro
71
11
Xavi VIERGE
Kalex
67
12
Joe ROBERTS
Kalex
59
13
Celestino VIETTI
Kalex
47
14
Tony ARBOLINO
Kalex
40
15
Bo BENDSNEYDER
Kalex
40
16
Somkiat CHANTRA
Kalex
35
17
Cameron BEAUBIER
Kalex
28
18
Albert ARENAS
Boscoscuro
23
19
Jake DIXON
Kalex
21
20
Stefano MANZI
Kalex
20
21
Marcos RAMIREZ
Kalex
20
22
Thomas LUTHI
Kalex
16
23
Fermín ALDEGUER
Boscoscuro
13
24
Simone CORSI
MV Agusta
13
25
Hector GARZO
Kalex
12
26
Nicolò BULEGA
Kalex
12
27
Lorenzo DALLA PORTA
Kalex
10
28
Hafizh SYAHRIN
NTS
8
29
Alonso LOPEZ
Boscoscuro
4
30
Lorenzo BALDASSARRI
MV Agusta
3
31
Barry BALTUS
NTS
2
32
Manuel GONZALEZ
MV Agusta
33
Yari MONTELLA
Boscoscuro
34
Tommaso MARCON
MV Agusta
35
Miquel PONS
MV Agusta
36
John MCPHEE
Kalex
37
Fraser ROGERS
NTS
38
Taiga HADA
38
Taiga HADA
Kalex
39
Xavi CARDELUS
Kalex
40
Piotr BIESIEKIRSKI
Kalex
41
Keminth KUBO
Kalex
Baca: Jadwal Lengkap Moto2 Misano: Duo Pertamina Mandalika Diharapkan Bangkit
MOTOGP