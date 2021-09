New BMW M5 Competition Muncul Terbatas di Indonesia, Harganya Rp4,7 M

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil baru BMW M5 Competition telah muncul di pasar otomotif Indonesia. kendaraan mewah ini dikabarkan bakal dijual terbatas dan bisa dipesan hari ini, Jumat, 17 September 2021, di diler resmi BMW.

“Hari ini menjadi semakin istimewa, karena satu lagi model legendaris dari BMW M GmbH akan diperkenalkan. The New M5 diperkenalkan dalam varian tertinggi di Indonesia, yaitu BMW M5 Competition. Kami yakin sports car mewah ini akan terus mempertahankan posisi BMW M sebagai pemimpin di segmen kendaraan mewah di Indonesia,” kata Jodie O’tania, Director of Communications BMW Indonesia.

Urusan dapur pacunya, mobil mewah BMW M5 Competition ini dikabarkan memiliki kekuatan mengesankan. Mengingat, kendaraan ini dilengkapi dengan mesin V8 yang mengeluarkan tenaga hingga 625hp dan torsi hingga 750Nm.

Jodie melanjutkan bahwa mobil baru ini juga mengalami penyegaran, yang terintegrasi dengan teknologi driving assistance terbaru. Tak hanya itu, sistem operasi iDrive 7.0 juga bakal melengkapi fitur canggih yang membuat kendaraan mewah ini semakin intuitif.

Tampilan desain eksteriornya juga memiliki perbedaan, di mana garis M-specific BMW dan M5 Competition badge menyatu pada grille. Bisa dilihat juga, Apron depan mobil mewah ini memiliki kontur yang lebih berani dan memiliki saluran masuk udara yang lebih besar di samping.

Selain itu, BMW M5 Competition ini memiliki kap alumunium, spion yang ramping, serta atap yang terbuan dari carbon fibre-reinforced plastic (CFRP). Pada bagian belakang, bahan yang lebih tipis membuat presisi menjadi lebih baik.

Bicara soal harga, mobil mewah ini dibanderol dengan harga Rp4.789.000.000 off the road. Para Konsumen nantinya bisa mendapatkan perawatan gratis selama lima tahun. BMW Indonesia juga bakal memberikan garansi 36 bulan, tanpa keterbatasan jarak tempuh.

