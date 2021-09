Mobil Sport Lexus Diluncurkan, Lihat Harga Model F-Sport Black dan Glitter

Reporter: Non Koresponden

New Lexus IS F Sport 2021. (Toyota Global)

TEMPO.CO, Jakarta — Lexus Jepang terus membangun mobil sempurna yang indah dengan mengumumkan peluncuran F-Sport Mode Black S dan Mode Glitter.

Mulai dijual hanya di Jepang pada Oktober 2021, Lexus F-Sport tidak terlepas dari model mobil sport Lexus LFA dengan mesin V10.

Lexus juga bersiap melepaskan model F beperforma tinggi dengan bantuan mesin IS 500 F Sport.

Sebagai gambaran, Lexus IS 350 F-Sport ditenagai mesin V6 3,5 liter yang menghasilkan 311 tenaga kuda dan torsi 280 Nm yang mampu berlari hingga 60 mph dalam 5,6 detik.

Lexus F-Sport Mode Black S yang baru adalah penerus alami dari F-Sport Mode Black dan didasarkan pada mesin IS 350, IS 300h, atau IS 300 F-Sport. Mobil ini hanya dijual di Jepang alias JDM.

Model khusus ini memiliki detail eksterior kaca spion dicat hitam dan moulding jendela stainless steel hitam dan fitur velg aluminium ringan yang dikembangkan dengan BBS.

Interior kendaraan ini dilengkapi jok sport ultra suede, LCD TFT meter F Sport delapan inci, airbag samping SRS kursi belakang, dan memori kursi pengemudi.

Selain itu, F-Sport Mode Glitter adalah mobil kecil mencolok yang menampilkan roda aluminium 19 inci dengan lapisan sputtering hitam. Kaca spion hitam yang dapat ditarik otomatis dan bingkai jendela hitam.

Interior Lexus F-Sport Mode Glitter menggunakan jok sport depan berventilasi dengan sisipan “Black dan Flare Red” plus memori sisi pengemudi dan airbag samping SRS.

Lexus F-Sport Mode Black dibanderol USD 63.987 atau setara Rp 912 juta di Jepang atau JDM. Sedangkan versi Glitter dilego USS 62.158 atau sekitar Rp 886 juta.

HEDWIGE | CARBUZZ | JOBPIE

