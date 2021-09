Ivan Gunawan Pernah Dihadiahi Toyota Alphard dari Pengusaha Asal Bali

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Ivan Gunawan tengah ramai diperbincangkan setelah dirinya dikabarkan meninggal dunia. Isu ini pertama kali diunggah salah satu kanal YouTube yang menayangkan thumbnail bertuliskan kabar duka dari Ivan Gunawan.

Kabar ini pun langsung dikonfirmasi Ivan Gunawan melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Igun, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa ini adalah berita bohong alias hoaks. Dirinya pun memberikan sindiran pada oknum yang menyebut dirinya meninggal.

"Nikmat rasanya bisa bantu orang lain mencari rejeki. Dari judul saja kalian sudah cuan. Kalian yang punya akun, biar sehat dan umur panjang," tulis Igun dalam unggahannya, sebagaimana dikutip Tempo pada Selasa, 21 September 2021.

Terlepas dari kabar bohong meninggalnya Igun, ternyata desainer ternama Indonesia ini pernah mendapat hadiah satu unit Toyota Alphard dari seorang pengusaha asal Bali, yakni Kadek Maharani Kemala Dewi.

Maharani Kemala merupakan pelaku bisnis di bidang industri kosmetik dan bahan kimia. Dirinya mengelola klinik kecantikan MS Glow Aesthetic Clinic bersama pengusaha asal Malang, yang juga istri dari Juragan 99, Shandy Purnamasari.

Igun mengunggah foto dirinya bersama Maharani dan suaminya saat pemberian Toyota Alphard tersebut. Igun mengaku tidak menyangka dengan pemberian ini dan berterima kasih kepada Maharani dan sang suami, Dewa Gede Adiputra.

"Di dunia ini kamu bisa jadi apapun yang kamu inginkan, pilihlah untuk jadi orang baik. Karena sekecil apapun kebaikan yang kamu berikan untuk orang lain, semuanya akan kembali padamu," tulis Igun sebagai apresiasi kepada Maharani.

Sekilas tentang Toyota Alphard, mobil keluarga ini menjadi salah satu MPV premium yang sangat populer di Indonesia. Dibekali desain eksterior dan interior yang apik, mobil ini kerap kali menjadi incaran konsumen yang menginginkan mobil keluarga premium.

Alphard hadir dalam dua varian mesin, yakni 2GR-FKS 6 silinder 3.456cc dan 2AR-FE 4 silinder 2.494cc. Mesin 3.5 liter mampu menghasilkan tenaga 300 PS dan torsi 36,8 kgm, sementara mesin 2.5 liter mengeluarkan tenaga 180 PS dan torsi 23,9 kgm.

Soal harga, Toyota Alphard dipasarkan dengan banderol terendah Rp1.065.450.000 untuk varian 2.5 X A/T, kemudian Rp 1.219.850.000 untuk varian 2.5 G A/T, dan varian tertingginya 3.5 Q A/T dilego dengan harga Rp1.990.450.000.

