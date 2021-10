Gran Max Pick-Up Mobil Terlaris Daihatsu, Sigra Sampai Kalah

TEMPO.CO, Jakarta - Daihatsu Gran Max Pick-Up berhasil menjadi mobil terlaris PT Daihatsu Astra Motor (ADM) hingga kuartal ketiga 2021.

Penjualan mobil niaga Gran Max Pick-Up menyalip mobil penumpang Daihatsu Sigra yang notebene selalu memuncaki penjualan merek Daihatsu dalam beberapa kuartal terakhir.

"Pasar kendaraan komersial meningkat selama 2021 saat pasar kendaraan penumpang mengalami penurunan," ucap Head of Customer Satisfaction and Value Chain Division PT ADM Elvina Afny dalam konferensi pers pada Kamis, 14 Oktober 2021.

Penjualan ritel Daihatsu Gran Max Pick-Up selama Januari hingga September 2021 tercatat 28.205 unit. Sementara Daihatsu Sigra diposisi kedua dengan 25.843 unit, atau terpaut 2.362 unit dengan Gran Max.

Menurut Elvina Afny, pertumbuhan penjualan mobil Gran Max Pick-Up tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan penjualan mobil ini didukung permintaan dari sejumlah industri, seperti sektor perkebunan dan perdagangan.

Selama Januari - September 2021, Daihatsu mencatatkan penjualan mobil ritel sebanyak 103.788 unit atau naik 41,2 persen dibanding periode yang sama 2020. Sedangkan penjualan mobil secara wholesale meningkat 67,7 persen atau sekitar 116.048 unit.

Elvina menerangkan Daihatsu Gran Max berhasil menjadi kontributor terbesar penjualan ritel merek Daihatsu di kuartal pertama dan ketiga 2021.

Baca: Alasan ADM Kesulitan Recall Daihatsu Gran Max dan Luxio