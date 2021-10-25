Klasemen Moto2: Rider Federal Oil Turun Tangga, Wakil Pertamina Tak Berubah

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah seri balapan Emilia Romagna berakhir pada Minggu, 24 Oktober 2021, klasemen sementara Moto2 pun mengalami perubahan. Hal itu dialami oleh pembalap Federal Oi, Fabio Di Giannantonio.
Rider asal Italia tersebut diketahui harus turun satu tangga ke peringkat 7 klasemen sementara Moto2 2021. Meski berhasil menyelesaikan balapan di posisi 8 pada akhir pekan kemarin, namun dirinya justru harus turun peringkat.
Posisi Giannantonio harus tergusur oleh Aron Canet (Aspar Team Moto2), yang berhasil mendapatkan podium ketiga di seri balapan Emilia Romagna. Keduanya kini memiliki selisih empat poin di klasemen sementara Moto2 2021.
Hasil ini pun membuat Diggia, sapaan akrab Gianantonio, kembali menjauh dari zona lima besar. Ia membutuhkan setidaknya 20 poin untuk bisa menembus posisi lima besar. Dengan kata lain, dirinya diharuskan masuk podium pada Moto3 Algrave, Portugal, pekan depan.
Rekan setimnya di Federal Oil, Nicolo Bulega masih mendekam di peringkat ke-26. Dirinya gagal memperbaiki peringkatnya di klasemen Moto2 setelah gagal membawa pulang poin dari Emilia Romagna.
Sementara itu, pembalap Pertamina Mandalika, Bo Bensneyder tak mengalami perubahan posisi di klasemen sementara Moto2 2021. Pembalap keturunan Indonesia tersebut berhasil mempertahankan posisi 15 hingga seri balapan ke-16 musim ini.
Itu terjadi ketika Bo berhasil menempati peringkat ke-15 pada balapan Moto2 Emilia Romagna 2021. Tambahan satu poinnya membuat posisinya cukup aman di zona 15 besar.
Nasib kurang beruntung justru dialami oleh rekan setimnya di Pertamina Mandalika, Thomas Luthi. Meski berhasil mendapatkan dua poin di seri balapan Emilia romahna, dirinya justru harus turun satu peringkat ke posisi 22.
Klasemen Moto2 2021
Pos.
Rider
Bike
Points
1
Remy GARDNER
Kalex
280
2
Raul FERNANDEZ
Kalex
262
3
Marco BEZZECCHI
Kalex
206
4
Sam LOWES
Kalex
165
5
Augusto FERNANDEZ
Kalex
151
6
Aron CANET
Boscoscuro
140
7
Fabio DI GIANNANTONIO
Kalex
136
8
Ai OGURA
Kalex
120
9
Jorge NAVARRO
Boscoscuro
89
10
Marcel SCHROTTER
Kalex
85
11
Xavi VIERGE
Kalex
83
12
Celestino VIETTI
Kalex
66
13
Joe ROBERTS
Kalex
59
14
Tony ARBOLINO
Kalex
51
15
Bo BENDSNEYDER
Kalex
45
16
Cameron BEAUBIER
Kalex
39
17
Somkiat CHANTRA
Kalex
37
18
Marcos RAMIREZ
Kalex
35
19
Stefano MANZI
Kalex
30
20
Jake DIXON
Kalex
30
21
Albert ARENAS
Boscoscuro
28
22
Thomas LUTHI
Kalex
23
23
Simone CORSI
MV Agusta
16
24
Fermín ALDEGUER
Boscoscuro
13
25
Hector GARZO
Kalex
12
26
Nicolò BULEGA
Kalex
12
27
Lorenzo DALLA PORTA
Kalex
10
28
Hafizh SYAHRIN
NTS
8
29
Alonso LOPEZ
Boscoscuro
4
30
Lorenzo BALDASSARRI
MV Agusta
3
31
Barry BALTUS
NTS
2
32
Tetsuta NAGASHIMA
Kalex
33
Manuel GONZALEZ
MV Agusta
34
Yari MONTELLA
Boscoscuro
35
Tommaso MARCON
MV Agusta
36
Miquel PONS
MV Agusta
37
John MCPHEE
Kalex
38
Fraser ROGERS
NTS
39
Taiga HADA
39
Taiga HADA
Kalex
40
Xavi CARDELUS
Kalex
41
Mattia CASADEI
42
Piotr BIESIEKIRSKI
Kalex
43
Keminth KUBO
Kalex
Baca: Moto2 Emilia Romagna: Duo Pertamina Mandalika Sukses Raih Poin
MOTOGP
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