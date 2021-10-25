Senin, 25 Oktober 2021
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Klasemen Moto2: Rider Federal Oil Turun Tangga, Wakil Pertamina Tak Berubah

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Editor:

Rafif Rahedian

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  • Fabio Di Giannantonio (Federal Oil Gresini Moto2), Sachsenring, Jerman, 20 Juni 2021. (Federal Oil)

    Fabio Di Giannantonio (Federal Oil Gresini Moto2), Sachsenring, Jerman, 20 Juni 2021. (Federal Oil)

    TEMPO.CO, Jakarta - Setelah seri balapan Emilia Romagna berakhir pada Minggu, 24 Oktober 2021, klasemen sementara Moto2 pun mengalami perubahan. Hal itu dialami oleh pembalap Federal Oi, Fabio Di Giannantonio.

    Rider asal Italia tersebut diketahui harus turun satu tangga ke peringkat 7 klasemen sementara Moto2 2021. Meski berhasil menyelesaikan balapan di posisi 8 pada akhir pekan kemarin, namun dirinya justru harus turun peringkat.

    Posisi Giannantonio harus tergusur oleh Aron Canet (Aspar Team Moto2), yang berhasil mendapatkan podium ketiga di seri balapan Emilia Romagna. Keduanya kini memiliki selisih empat poin di klasemen sementara Moto2 2021.

    Hasil ini pun membuat Diggia, sapaan akrab Gianantonio, kembali menjauh dari zona lima besar. Ia membutuhkan setidaknya 20 poin untuk bisa menembus posisi lima besar. Dengan kata lain, dirinya diharuskan masuk podium pada Moto3 Algrave, Portugal, pekan depan.

    Rekan setimnya di Federal Oil, Nicolo Bulega masih mendekam di peringkat ke-26. Dirinya gagal memperbaiki peringkatnya di klasemen Moto2 setelah gagal membawa pulang poin dari Emilia Romagna.

    Sementara itu, pembalap Pertamina Mandalika, Bo Bensneyder tak mengalami perubahan posisi di klasemen sementara Moto2 2021. Pembalap keturunan Indonesia tersebut berhasil mempertahankan posisi 15 hingga seri balapan ke-16 musim ini.

    Itu terjadi ketika Bo berhasil menempati peringkat ke-15 pada balapan Moto2 Emilia Romagna 2021. Tambahan satu poinnya membuat posisinya cukup aman di zona 15 besar.

    Nasib kurang beruntung justru dialami oleh rekan setimnya di Pertamina Mandalika, Thomas Luthi. Meski berhasil mendapatkan dua poin di seri balapan Emilia romahna, dirinya justru harus turun satu peringkat ke posisi 22.

    Klasemen Moto2 2021

    Pos.

    Rider

    Bike

    Points

    1

    Remy GARDNER

    Kalex

    280

    2

    Raul FERNANDEZ

    Kalex

    262

    3

    Marco BEZZECCHI

    Kalex

    206

    4

    Sam LOWES

    Kalex

    165

    5

    Augusto FERNANDEZ

    Kalex

    151

    6

    Aron CANET

    Boscoscuro

    140

    7

    Fabio DI GIANNANTONIO

    Kalex

    136

    8

    Ai OGURA

    Kalex

    120

    9

    Jorge NAVARRO

    Boscoscuro

    89

    10

    Marcel SCHROTTER

    Kalex

    85

    11

    Xavi VIERGE

    Kalex

    83

    12

    Celestino VIETTI

    Kalex

    66

    13

    Joe ROBERTS

    Kalex

    59

    14

    Tony ARBOLINO

    Kalex

    51

    15

    Bo BENDSNEYDER

    Kalex

    45

    16

    Cameron BEAUBIER

    Kalex

    39

    17

    Somkiat CHANTRA

    Kalex

    37

    18

    Marcos RAMIREZ

    Kalex

    35

    19

    Stefano MANZI

    Kalex

    30

    20

    Jake DIXON

    Kalex

    30

    21

    Albert ARENAS

    Boscoscuro

    28

    22

    Thomas LUTHI

    Kalex

    23

    23

    Simone CORSI

    MV Agusta

    16

    24

    Fermín ALDEGUER

    Boscoscuro

    13

    25

    Hector GARZO

    Kalex

    12

    26

    Nicolò BULEGA

    Kalex

    12

    27

    Lorenzo DALLA PORTA

    Kalex

    10

    28

    Hafizh SYAHRIN

    NTS

    8

    29

    Alonso LOPEZ

    Boscoscuro

    4

    30

    Lorenzo BALDASSARRI

    MV Agusta

    3

    31

    Barry BALTUS

    NTS

    2

    32

    Tetsuta NAGASHIMA

    Kalex

    33

    Manuel GONZALEZ

    MV Agusta

    34

    Yari MONTELLA

    Boscoscuro

    35

    Tommaso MARCON

    MV Agusta

    36

    Miquel PONS

    MV Agusta

    37

    John MCPHEE

    Kalex

    38

    Fraser ROGERS

    NTS

    39

    Taiga HADA

    39

    Taiga HADA

    Kalex

    40

    Xavi CARDELUS

    Kalex

    41

    Mattia CASADEI

    42

    Piotr BIESIEKIRSKI

    Kalex

    43

    Keminth KUBO

    Kalex

    Baca: Moto2 Emilia Romagna: Duo Pertamina Mandalika Sukses Raih Poin

    MOTOGP

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  • Moto2
  • Federal Oil
  • Pertamina Mandalika
  • Fabio Di Giannantonio
  • Bo Bendsneyder

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