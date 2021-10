Toyota Luncurkan Camry Hybrid Facelift, Apa Saja yang Baru

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan versi facelift dari mobil Toyota Camry Hybrid. Berbeda dengan model sebelumnya, New Camry Hybrid tampil lebih elegan diikuti sejumlah fitur baru.

Menurut Marketing Director PT TAM Anton Jimmi Suwandy, meski Camry Hybrid terbaru hadir dengan banyak ubahan dan layanan lengkap, namun harga jualnya di bawah Rp 800 juta.

Harga tersebut sudah termasuk insentif aturan CO2 Tax (pajak karnon) yang baru-baru ini diluncurkan pemerintah.

"Kami harap, New Camry Hybrid tidak hanya dapat memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik kepada pelanggan, namun juga dapat menjadi bagian dari upaya menekan angka CO2," kata Anton dalam acara Toyota Astra Motor Electrification Day 2021 hari ini, Jumat, 29 Oktober 2021.

New Toyota Camry Hybrid menampilkan New Astonishing front bumper and grille. Bagian sampingnya terdapat velg Striking Silver Alloy Wheel.

Tampilan belakangnya memperlihatkan lampu New Sharp-Edged LED dengan Red Reflex Reflector.

Kabinnya terlihat makin mewah berkat desain New Sophisticated Cabin Interior, khususnya dasbor yang kini disemati floating display New Marvelous dan New Extravagant Ornamentation.

New Toyota Camry Hybrid memiliki teknologi Toyota Safety Sense 2 (TSS 2) yang memberikan sejumlah fitur.

Fitur-fitur tersebut adalah seperti Pre-Colission System (PCS), Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) with Curve Speed Reduction, Lane Tracing Assist (LTA), hingga Automatic High Beam (AHB) .

Sedan hybrid ini juga dilengkapi fitur T Intouch. Fitur ini menawarkan pengalaman konektivitas digital sehari-hari serta terintegrasi. Fitur ini puin menghubungkan mobil dengan seluruh layanan Toyota.

Berbeda dengan model sebelumnya, Camry facelift ini hanya tersedia dalam dua tipe, yakni V dan hybrid. Sedangkan tipe G sudah dihentikan produksinya.

Pada tipe V disematkan mesin baru, yakni A25A-FKS berkapasitas 2.500 cc yang menghasilkan tenaga 204 PS dan torsi 243 Nm.

Harga Toyota Camry V facelift dijual Rp 637 juta dan Camry Hybrid Rp 767 juta on the road (OTR) Jakarta. Harga tersebut naik dari yang sebelumnya Rp 603,9 juta (tipe V) dan Rp 720,8 juta (tipe Hybrid).

Baca: Toyota Camry Hybrid 2021 Dijual Lebih Murah, Kok Bisa?