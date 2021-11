MG Motor-Liverpool FC Siapkan Kejutan di GIIAS 2021

TEMPO.CO, Jakarta - MG Motor Indonesia akan meluncurkan beberapa model baru di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2021 pada 11-21 November di ICE, BSD City, Tangerang. Selain meluncurkan model baru, MG Motor juga tengah menyiapkan kejutan lain yakni kolaborasi dengan Liverpool FC, tim sepak bola ternama asal Inggris.

Liverpool FC merupakan salah satu tim terkuat di Ingris. Tim ini memenangkan 19 kali gelar LIga Inggris dan 6 kali Piala Eropa. Saat ini, Liverpool FC juga tampil di Liga Champions dan baru saja memetik kemenangan atas Atletico Madrid di Anfield.

Marekting and PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin mengatakan bahwa MG selalu setia pada misinya untuk meredefinisi ekspektasi para penggemar otomotif di Tanah Air, tanpa terkecuali. Sebagai Official Global Partner Liverpool FC, MG akan menghadirkan momen Live Life Drive Up yang sangat membahagiakan sekaligus membanggakan untuk seluruh pecinta otomotif Tanah Air.

Kolaborasi antara MG bersama Liverpool FC ini merupakan yang pertama untuk penggemar di Asia. “Kami yakin ekspektasi konsumen Indonesia akan kendaraan yang fun, exciting, dan one-of-a-kind akan sepenuhnya terealisasi,” kata Arief dalam keterangan resmi, Jumat, 5 November 2021.

MG Motor akan menempati Hall 3A, Booth 3B, dalam pameran GIIAS 2021. MG berjanji akan memberikan pengalaman seru bagi para pengunjung GIIAS dengan beragam aktivitas seru dan berhadiah menarik. Untuk mendapatkan tiket gratis ke pameran GIIAS 2021, para pecinta MG cukup mengunjungi akun media sosial @mgmotor.id.

Di samping itu, dari sisi layanan purna jual, MG masih setia dengan program penuh manfaatnya untuk seluruh pelanggannya. MG Motor Indonesia siap memberikan publik Indonesia dengan sejumlah layanan purna jual memuaskan seperti 5 tahun garansi tanpa batasan kilometer, gratis biaya perawatan, suku cadang, dan jasa hingga 100.000 kilometer atau 5 tahun, gratis kaca film V-Kool, bunga 0 persen selama 1 tahun, voucher BBM senilai Rp2 juta, dan lain sebagainya.

