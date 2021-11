Toyota Luncurkan All New Avanza dan Veloz, Ini Harganya

PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan dua model terbaru mobil penumpang yang terkenal, yakni New Avanza dan New Veloz pada Rabu, 10 November 2021. FOTO: TAM

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan dua model terbaru mobil penumpang yang terkenal, yakni New Avanza dan New Veloz hari ini, Rabu, 10 November 2021.

Keduanya tampil dengan desain dan sejumlah fitur canggih terbaru.

"Hari ini adalah hari spesial bagi Toyota Global dan Toyota Indonesia. All New Avanza dan All New Veloz dirancang untuk merepresentasikan era baru mobilitas," kata Regional Operating Officer (ROO) Asia Region Toyota Motor Corporation, Susumu Matsuda dalam acara peluncuran All New Avanza dan All New Veloz hari ini.

Dia menjelaskan bahwa Kedua model terbaru Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia diproduksi di Indonesia dan ditawarkan sebagai model global.

All New Avanza ini generasi ketiga yang diluncurkan sejak pertama kali hadir di Indonesia 18 tahun lalu. Sedangkan All New Veloz menjadi generasi kedua sejak diluncurkan pertama kali pada 2011.

All New Avanza dan All New Veloz menggunakan platform baru, yakni FF Platform terbaru yang mengusung konsep front engine dan front wheel drive. Penggunaan platform baru ini juga diklaim membuat ruang kabin menjadi lebih luas dan pengaturan kursinya menjadi lebih fleksibel.

All New Toyota Avanza

Pada Toyota Avanza terbaru, tetap dieprtahankan ground clearance yang tinggi dan kini memiliki radius putar 4,9 meter. MPV 7-seater ini juga sudah mengusung sistem transmisi CVT dan mesin 1.3L serta 1.5L pada Avanza terbaru ini juga diklaim lebih efisien bahan bakar sebesar 15 persen.

Dari segi desain, All New Avanza mengalami perubahan yang sangat signifikan. Lampu depannya hadir dengan desain baru dan sudah menggunakan LED, desain fog lamp baru, dan lampu belakangnya juga punya desain baru dan sudah LED. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur smart entry, push start button, serta head unit baru yang kini ukurannya sudah 9 inci.

Kemudian juga terdapat sejumlah fitur keselamatan seperti Vehicle Stability Control, Hill Start Assist, dan Toyota Safety Sense (TSS). Teknologi TSS ini terdiri dari sejumlah fitur keselamatan seperti Pre-Collision Warning and Pre-Collision Braking, Pedal Missoperation Control, Lane Departure Warning and Lane Departure Prevention, Lane Keeping Control, Automatic High Beam, Adaptive Driving Beam, dan Front Departure Alert.

Tidak hanya itu, Avanza terbaru ini juga sudah dilengkapi fitur canggih terbaru Toyota, yakni T Intouch. Fitur ini merupakan pengalaman konektivitas digital yang menampilkan beberapa fitur seperti Find My Car dan Geofencing.

Dari sektor dapur pacu, All New Avanza menggunakan mesin 1NR-VE 1.329cc 4 silinder bertenaga 98 PS dan torsi 12,4 Kgm. Sementara varian mesin keduanya menggunakan 2NR-VE 1.496cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 106 PS dan torsi 14 Kgm.

All New Avanza hadir dalam empat tipe, yakni 1.3 E M/T, 1.5 G M/T, 1.5 G CVT dan 1.5 G CVT TSS (Toyota Safety Sense). Soal harga, Avanza terbaru ini dijual dengan banderol mulai dari Rp 206,2 juta untuk varian terendah hingga Rp 264,4 juta OTR Jakarta untuk varian tertinggi.

All New Toyota Veloz

Sama dengan All New Avanza, Veloz terbaru ini juga menggunakan platform baru Front Engine – Front Wheel Drive (FF) dipadukan dengan New Developed Suspension dengan mengoptimalkan geometri suspensi depan dan belakang serta karakteristik spring rate dan damper.

Kenyamanan berkendaranya juga ditopang dengan dimensi bodi yang lebar dan jarak sumbu roda yang panjang.

All New Veloz keluaran PT Toyota Astra Motor ini menampilkan fascia baru dengan desain grille depan baru. Kemudian lampu depannya terintegrasi dengan lampu seinnya dan sudah menggunakan fog lamp terbaru. Sementara bagian belakangnya terdapat Progressive Rear Combination Lamp with Full Backdoor Lamp. Tampilan belakangnya juga lebih lebar berkat penggunaan Sturdy Rear Bumper.

Pada bagian kabin, All New Veloz menampilkan layar digital TFT MID 7 inci dan head unit berukran 9 inci. Kemudian roda kemudinya sudah dilapisi kulit dan sudah memiliki pengaturan tilt dan telescopic dan di setirnya terdapat tombol unutuk pengaturan audio dan MID.

Dari sektor dapur pacu, All New Toyota Veloz hadir dengan mesin 2NR-VE 1.500cc yang menghasilkan tenaga 106 PS dan torsi 14 Kgm. Mesin tersebut juga dikawinkan dengan sistem transmisi baru, yakni New Adopted CVT Transmission yang diklaim dapat memberikan rasio gigi yang lebih lebar guna menciptakan akselerasi yang bertenaga dan mulus.

All New Toyota Veloz tersedia dalam tiga tipe, yaitu Veloz M/T, Veloz Q CVT, dan Veloz Q CVT TSS (Toyota Safety Sense). MPV 7-seater terbaru ini dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 251,2 juta OTR Jakarta untuk varian terendah hingga Rp 291,5 juta OTR Jakarta untuk varian tertingginya.

