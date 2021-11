Gaikindo: Industri Otomotif Nasional Mulai Bangkit

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan bahwa saat ini industri otomotif nasional mulai bangkit dari pandemi Covid-19. Hal ini didasarkan pada jumlah penjualan mobil yang semakin membaik dibanding tahun sebelumnya.

Nangoi juga mengatakan bahwa pameran otomotif seperti GIIAS 2021 dapat menjadi booster bagi industri otomotif yang sejak tahun lalu terpuruk karena wabah virus corona.

“Kami berharap pameran otomotif GIIAS 2021 ini dapat mempercepat pemulihan di sektor otomotif,” kata Nangoi dalam pembukaan pameran otomotif GIIAS 2021 di ICE BSD City, Tangerang, 11 November 2021.

Pameran otomotif GIIAS rutin digelar setiap tahun. Namun, pada tahun lalu batal digelar karena pandemi. Pada tahun ini, GIIAS 2021 akan digelar pada 11-21 November 2021.

Pameran ini diikuti 24 brand otomotif dengan beberapa di antaranya melakukan world premiere atau peluncuran pertama kalinya di dunia.

Baca juga:All New Avanza dan All New Veloz Sudah Bisa Dipesan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.