MMKSI Luncurkan Mitsubishi New Xpander dan Mitsubishi New Xpander Cross, Ini Deretan Penyempurnaannya

INFO OTOMOTIV -- PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memperkenalkan Mitsubishi New Xpander dan Mitsubishi New Xpander Cross untuk pasar Indonesia. Keduanya merupakan hasil pengembangan dan penyempurnaan dari model sebelumnya.

Mitsubishi New Xpander mengusung slogan “Be The Life Xpander” karena adventure ada dalam tiap individu yang berusaha menaklukkan tantangan sehari-hari. Sebagai partner petualangan hidup, Mitsubishi New Xpander hadir dengan beragam penyempurnaan menjadi “New Generation Crossover MPV”. Berikut ini fitur-fitur mutakhirnya.

Desain Eksterior yang Istimewa

Sisi eksterior Mitsubishi New Xpander dibalut desain “Dynamic Shield” khas Mitsubishi Motors yang mendapatkan penyegaran sehingga tampil lebih gagah, modern, dan mewah. Pembaruan eksterior terdapat pada bumper, lampu depan dan ekor, bagian samping, hingga roda. Pintu belakangnya dilengkapi sakelar elektrik untuk menambah kenyamanan.

Kabin yang Lebih Mewah dan Nyaman

Mitsubishi New Xpander menawarkan kemewahan dan kenyamanan pada sisi interior dengan kabin berkualitas tinggi, ruang interior yang luas dengan total 19 ruang penyimpanan, serta pilihan konfigurasi kursi terbaik di kelasnya. Pembaruan interior Mitsubishi New Xpander disematkan pada desain dasbor, warna dan aksen, desain panel AC, layar sentuh, setir yang dilengkapi tombol audio dan hands free, serta masih banyak lagi.

Inovasi Teknologi yang Menunjang Performa

Mitsubishi New Xpander dibekali pilihan transmisi New CVT untuk pengalaman berkendara yang lebih nyaman, menyenangkan, dan efisien. Performa ini memberikan keseimbangan terbaik antara akselerasi yang maksimal dan tajam. Transmisi CVT dipadukan dengan mesin 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve dengan spesifikasi Euro 4, yang menghasilkan output maksimum 105 PS pada 6.000 rpm dan torsi 141 N.m pada 4.000 rpm.

Sementara itu, kualitas shock absorber dan suspensinya ditingkatkan dengan tuning terbaru, sehingga lebih stabil di jalan yang kasar. Pengembangan ini ditunjang dengan ground clearance terdepan di kelasnya, visibilitas yang baik, dan peningkatan kekedapan kabin.

Sistem Keselamatan Terkini

Mitsubishi New Xpander dilengkapi dengan sistem keselamatan yang unggul, yaitu Dual SRS Airbags, struktur RISE body, sabuk pengaman dengan ELR 3 titik dan ISO-FIX child seating fixing bar, New Speed Sensitive Automatic Door Lock, New Electric Parking Brake with Brake Auto Hold, ASC, ABS-EBD dengan BA, ESS, dan Hill Start Assist.

Penyegaran untuk Mitsubishi New Xpander Cross

Mitsubishi New Xpander Cross juga hadir dengan beberapa penyegaran pada performa serta desain dengan mempertahankan fitur-fitur unggulan di kelasnya.

Pengembangan Performa

Mitsubishi New Xpander Cross juga mengusung transmisi New CVT, dengan segala manfaat dan keunggulan seperti yang telah dijabarkan pada Mitsubishi New Xpander.

Pembaruan Eksterior

Mitsubishi New Xpander Cross mempertahankan tampilan tangguh dan mewah. Grilnya mendapatkan penyegaran dengan New Black Metallic Grille yang memperkuat tampilan tangguh nan mewah dari sebuah SUV.

Penyegaran Interior

Interior Mitsubishi New Xpander Cross hadir dengan kombinasi warna navy dan hitam, memberikan kesan elegan dan sporty sesuai karakteristiknya. Penyegaran lain terdapat pada New Horizontal Axis Design Dashboard with soft touch, New Instrument Panel & Door Trim with Soft Pad, New Interior Color (Black & Navy Blue), Console Tray & Card Holder, dan masih banyak lagi.

Sistem dan Fitur Keselamatan

Di samping fitur pada model sebelumnya, Mitsubishi New Xpander Cross mengusung sistem keselamatan baru, yakni New Speed Sensitive Automatic Door Lock dan New Electric Parking Brake (EPB) with Brake Auto Hold.(*)