Test Drive All New Toyota Avanza, Mobil Sejuta Umat yang Naik Kelas

TEMPO.CO, Jakarta - Duo mobil baru Low MPV terbaru , yakni All New Avanza dan All New Veloz meramaikan pasar otomotif Indonesia. Hari ini, Senin, 15 November 2021, Tempo test drive All New Avanza untuk mencoba performanya.

Performa mobil sejuta umat tersebut kini semakin tampil elegan.

Kesan pertama, mobil baru All New Avanza tidak memiliki tampang dan DNA Avanza sebelumnya. Desain eksterior berubah total, mulai dari grill depannya, bumper depan, hingga desain lampu utamanya.

Lekukan garis bodinya juga semakin tegas dan tampilan belakangnya juga benar-benar berbeda dengan Avanza versi sebelumnya.

Dimensi Toyota Avanza terbaru lebih besar dari sebelumnya, bahkan ukurannya hampir mirip Toyota Kijang Innova.

Bagian interior Avanza terbaru juga berubah. Desain kabin dan joknya lebih premium, head unitnya sudah berukuran 9 inci, dan panel meternya berukuran 7 inci. Bahkan terdapat fitur smart entry dan push start button.

Avanza terbaru hadir dalam empat tipe, yakni 1.3 E M/T, 1.5 G M/T, 1.5 G CVT, dan 1.5 G CVT TSS.

Tempo test drive pada mobil baru Avanza tipe tertinggi, yakni 1.5 G CVT TSS.

Tipe Avanza 1.5 G CVT TSS dilengkapi fitur Toyota Safety Sense (TSS) yang terdiri dari sejumlah fitur keselamatan.

TSS terdiri Pre-Collision Warning and Pre-Collision Braking, Pedal Missoperation Control, Lane Departure Warning and Lane Departure Prevention, Lane Keeping Control, Automatic High Beam, Adaptive Driving Beam, dan Front Departure Alert.

Dari sektor dapur pacu, All New Avanza punya dua tipe mesin, yakni 1NR-VE 1.329cc 4 silinder bertenaga 98 PS dan torsi 12,4 Kgm. Sementara varian mesin keduanya 2NR-VE 1.496cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 106 PS dan torsi 14 Kgm.

Sebenarnya basis mesin yang digunakan pada Toyota Avanza terbaru ini sama dengan model sebelumnya, hanya saja kode mesin berbeda selain terdapat peningkatan performa mesin.

Pada tipe 1.5 G CVT TSS, mesin 1.500cc yang digunakan sudah meningkat, dari yang semula tenaganya 104 PS kini naik menjadi 106 PS. Torsinya sebesar 137 Nm.

Toyota Avanza terbaru ini sudah menggunakan transmisi Continuously Variable Transmission (CVT), yang hadir untuk pertama kalinya di Avanza.

Saat test drive di jalanan, Tempo merasakan performa yang berbeda dengan Toyota Avanza generasi sebelumnya. Terlebih saat tarikan awal, mesin mobil baru ini lebih responsif dan untuk posisi mengemudinya juga jauh lebih nyaman.

