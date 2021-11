Hyundai Ioniq 5 dan Tucson Ada di Film Spider-Man: No Way Home

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Pabrikan mobil Korea Selatan Hyundai telah menggandeng mitra Sony Pictures Entertainment untuk mempromosikan mobil listrik SUV Hyundai Ioniq 5 dan Tucson via film Spider-Man: No Way Home.

"Kami mengharapkan dampak pemasaran yang besar dari kolaborasi ini," kata Wakil Presiden Eksekutif Hyundai Thomas Schemera dalam Motor 1 pada Selasa, 23 November 2021.

SUV listrik Ioniq 5 menggaet Spiderman, superhero keluaran Marvel, untuk cuplikan post-credit di film Spider-Man. Mobil itu melaju sejauh 30 mil atau lebih dari 482 km menuju New York.

Mobil listrik SUV Ioniq 5 memang memiliki jangkauan sejauh 300 mil sekali isi daya penuh.

Spiderman Promosikan Hyundai Ioniq 5. motor1.com Spiderman Promosikan Hyundai Ioniq 5. motor1.com

Cuplikan adegan yang diunggah oleh YouTube resmi dari Hyundai USA. Video tersebut menarik 50 klik dalam waktu dua hari penayangan sejak 22 November 2021.

Untuk ingin melihat mobil listrik Hyundai Ioniq 5 hingga Tucson dalam film Spider-Man: No Way Home, penonton dapat melihatnya mulai 17 Desember 2021.

"Penempatan all-electric Hyundai Ioniq 5 dan all-new Tucson di Spider-Man: No Way Home menandai tonggak penting pertama dalam kemitraan strategis antara Hyundai Motor Company dan Sony Pictures Entertainment," ujar Thomas Schemera.

HEDWIGE | MOTOR1 | YOUTUBE | TEMPO | JOBPIE

Baca: Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 2022 Terjual Habis dalam Waktu 2 Jam