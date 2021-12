MV Agusta Superveloce Raih Penghargaan Motor Terindah di EICMA 2021

TEMPO.CO, Jakarta - MV Agusta sukses meraih penghargaan Most Beautiful Bike Of The Show di pameran internasional EICMA 2021 yang diselenggarakan di Milan, Italia. Penghargaan ini didapat dari voting yang dilakukan oleh Motociclismo terhadap pengunjung dan peserta pameran.

Dilansir dari laman Rideapart hari ini, Selasa, 30 November 2021, Superveloce berhasil mencatatkan 47,2 persen suara dari voting yang dilakukan. Superveloce mengalahkan sejumlah model sepeda motor lain yang masuk dalam nominasi seperti Aprilia Tuareg, Moto Morini X-Cape, Honda NT1100, Triumph Speed Twin, Kawasaki Z650RS, Benelli Leoncino 800 Trail, Royal Enfield 450, dan SWM Six Days 500.

"Bagi kami ini adalah pengakuan besar lainnya dan konfirmasi lebih lanjut tentang berapa banyak energi dan sumber daya MV Agusta yang mendedikasikan untuk pengembangan konstan produk baru," kata CEO MV Agusta Timur Sardarov.

Penghargaan ini merupakan kemenangan keenam MV Agusta untuk kontes motor terindah. Pada 2005 MV Agusta berhasil meraih penghargaan yang sama lewat sepeda motor Brutale 910 R, dilanjutkan pada 2007 dengan Brutale 1078RR.

Kemudian pada 2010, produsen sepeda motor Italia ini juga meraih penghargaan lewat model F3. Sedangkan di 2012, MV Agusta memboyong penghargaan lewat model Brutale 1000 Serio Oro.

Dengan mendapatkan penghargaan keenam ini, MV Agusta diharapkan akan meluncurkan motor baru dengan tampilan impresif untuk berkompetisi sebagai motor terindah di EICMA 2022. Namun di tahun depan, MV Agusta sepertinya akan mendapatkan perlawanan sengit dari Ducati.

DICKY KURNIAWAN | RIDEAPART

