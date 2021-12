All New Honda Civic RS Siap Test Drive, Lihat Spesifikasi Sedan Ini

All New Honda Civic RS 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil sedan sporty All New Honda Civic RS yang baru diluncurkan pada 28 Oktober silam bakal digeber di publik.

PT Honda Prospect Motor atau HPM, agen pemegang merek mobil Honda di Indonesia, akan menggelar test drive untuk menjajal ketangguhan All New Honda Civic RS generasi ke-11 pada Rabu, 8 Desember 2021.

"Untuk merasakan performa mesin, handling, dan agility sedan sporty ini kami mengundang kawan-kawan media untuk bergabung dalam acara Driving Experience All New Honda Civic RS: Licence to Thrill," tulis PT Honda Prospect Motor dalam undangan yang diterima Tempo pada Jumat, 3 Desember 2021.

Menurut PT HPM, test drive All New Honda Civic RS 2021 akan diadakan di kawasan Senayan sejak pagi.

All New Honda Civic hadir di Indonesia dengan mengusung varian RS yang memiliki karakter sporty dalam hal desain dan performa.

Dari sisi eksterior, Honda Civic RS ini menghadirkan perubahan siginifikan dari sisi desain, seperti grille depan baru yang menyatu dengan lampu depan Full LED, yang juga dilengkapi LED Daytime Running Light dan LED Turning Signal.

Menampilkan Auto Foldable Door Mirror berwarna hitam, spoiler Sporty Aero Trunk, velg sporty matte black 17 inci, Shark Fun Antenna, dan gagang pintu mobil dengan aksen hitam. Sementara bagian belakangnya terdapat Dual Exhaust Pipe Finisher dan Rear Combi Lamp dengan LED Light Bars.

Pada bagian interior terdapat Interactive TFT Meter Cluster with Customized Display setting yang kini sudah full digital dan ukurannya lebih besar, yakni 10,2 inci. Meter cluster tersebut menampilkan informasi seperti Honda Sensing, sistem navigasi, rear seat reminder, hingga aktivitas lampu indikasi.

Dasbor All New Honda Civic RS 2021 menampilkan aksen honeycomb berbahan logam yang berfungsi sebagai garis pemisah antara Advanced Capacitive Touchscreen Display Audio 9 inci dan panel kontrol AC. Kesan premium semakin terlihat berkat penggunaan Door Armrest with Red Stitches serta Suede Leather Combi Trimmed Seat with Red Stitches yang dikombinasikan dengan Door trim with Red Illumination, serta roda kemudi dan Shift Knob yang dilapisi kulit.

Sedan ini juga sudah menggunakan Honda Smart Key Card yang hadir sebagai pengganti remote control. Fitur ini untuk pertama kalinya hadir pada jajaran mobil Honda dan di kelasnya.

All New Honda Civic RS juga untuk pertama kaliinya hadir dengan teknologi keselamatan Honda Sensing. Fitur keselamatan lainnya seperti Honda LaneWatch, 6 Airbags, struktur rangka G-CON+ACETM with side impact beam, teknologi pengereman ABS, EBD+BA, Hill Start Assist, Vehicle Stability Assist, Electric Parking Brake, Auto Brake Hold, dan Emergency Stop Signal, Driver Attention Monitor dan Seatbelt Reminder untuk setiap baris tempat duduk.

All New Honda Civic RS mengusung mesin 1.5 liter DOHC VTEC Turbo yang mampu menghasilkan tenaga 178 PS di 6.000 rpm dan torsi 240 Nm di 4.500 rpm. Sedan ini juga memiliki fitur Sport Mode untuk mengoptimalkan performa mesin, selain ECON Mode untuk karakter berkendara yang lebih hemat bahan bakar.

Sedan Honda Civic RS terbaru tersedia dalam empat varian warna, yakni Ignite Red Metallic, Meteoroid Gray Metallic, Crystal Black Pearl, dan Platinum White Pearl. Sedan terbaru Honda ini dipasarkan dengan banderol Rp 567 juta on the road (OTR) Jabodetabek.

JOBPIE | TEMPO.CO

