Tesla Hadirkan Fitur Light Show, Bisa untuk Rayakan Natal

TEMPO.CO, Jakarta - Tesla telah menghadirkan fitur canggih baru pada mobil listriknya, yakni Light Show. Teknologi ini nyatanya bisa dimanfaatkan beberapa orang untuk menikmati Natal, bagi mereka yang merayakannya.

Dalam sebuah video yang muncul di media sosial, beberapa anak terlihat menari saat fitur Light Show Digunakan bersamaan dengan alunan musik Trans-Siberia Orchestra. Lampu kilap yang dihasilkan fitur itu nyatanya sinkron dan tertarur mengikuti irama musik.

Video berdurasi 24 detik tersebut nyatanya sudah dilihat sebanyak lebih dari 277 ribu orang di akun Twitter @teslaownerSV. Dapat dilihat bahwa fitur canggih itu digunakan pada mobil listrik Tesla Model X.

Selain itu, ada beberapa fitur lain yang juga diperkenalkan dalam pembaruan perangkat lunak terbaru. Fitur yang dimaksud adalah aplikasi launcher yang dapat disesuaikan, kontrol yang disederhanakan, kamera blindspot, mengedit titik arah, hingga menyaksikan TikTok.

Fitur aplikasi launcher sendiri bisa membantu pengemudi untuk menyesuaikan bilah menu yang ada di layar infotainment. Dengan tekologi ini, pemilik kendaraan listrik Tesla bisa mengubah menu-menu yang ada di layar sesuai dengan keinginan.

Sementara itu, fitur menonton TikTok merupakan fungsi baru yang ditambahkan ke mobil listrik Tesla melalui pembaruan perangkat lunak. Bukan cuma itu, pengemudi atau penumpang juga bisa memainkan sejumlah game seperti Sudoku, The Battle of Polytopia dan Sonic the Hedgehog.

HINDUSTAN TIMES

