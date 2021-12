All New Suzuki Satria F150 Hadir dengan Pembaruan, Harganya Rp 26 Juta

All New Suzuki Satria F150. (Foto: PT SIS)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) akan meluncurkan motor All New Suzuki Satria F150 dengan sejumlah pembaruan. Langkah ini diambil untuk menyambut tahun baru 2022 dengan lebih berani.

Hal itu dibenarkan langsung oleh 2W Sales & Marketing Department Head PT SIS, Teuku Agha. Dirinya menjelaskan bahwa All New Satria F150 ini memiliki basis penggemar yang besar di segmen hyperunderbone.

Motor baru Suzuki ini diketahui bakal meningkatkan kualitas di sektor keselamatan melalui sejumlah pembaruan komponen pengereman bagian depan. Dengan begitu, pengendara motor pun bakal lebih percaya diri untuk mengendarainya.

“Suzuki memberikan pembaruan komponen pada sistem pengereman di bagian depan dengan tujuan meningkatkan sisi keamanan dan keselamatannya. Selain itu, kami juga menambahkan varian warna dan stripping baru yang lebih berani pada All New Satria F150,” katanya dalam rilis.

All New Satria F150 diketahui bakal hadir dengan tiga opsi warna baru, yakni Metallic Mat Stellar Blue - Titan Black, Pearl Bright Ivory – Titan Black dan Titan Black. Warna baru ini diklaim memberikan desain visual stripping baru yang lebih berkarakter.

Motor baru Suzuki ini dilengkapi dengan mesin berkapasitas 150cc berteknologi Fuel Injection dan Double Over Head Camshaft (DOHC) 4 valve. Dengan begitu, All New Satria F150 bisa mengeluarkan tenaga sebesar 13,6 kW dan torsi 13,8 Nm.

All New Satria F150 ini diketahui bakal dijual di dealer-dealer resmi Suzuki pada Januari 2022. Harganya diketahui sebesar Rp 26.760.000 on the road (OTR) Jakarta.

Baca: Motor Suzuki Satria F150 Punya 5 Warna Baru

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram