Fortuner 2.8L Bakal Rilis 13 Januari 2022, Intip Penjualan Mobil SUV Itu di 2021

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) akan meluncurkan dua mobil baru pada Kamis, 13 Januari 2022. Kedua mobil ini adalah All New Land Cruiser dan New Fortuner.

Mobil-mobil baru yang akan diluncurkan itu diyakini Toyota Land Cruiser 300 dan Fortuner 2.8L alias Fortuner Legender.

Toyota Fortuner salah satu SUV yang banyak diminati konsumen Indonesia. Pada Januari-November 2021, Fortuner mencatatkan penjualan mobil wholesales 20.968 unit. Mobil yang terjual didominasi olehmodel GR Sport dan VRZ 2.4.

Pada kelas ladder frame SUV, penjualan mobil Toyota Fortuner mengalahkan Mitsubishi Pajero Sport yang hanya terjual 12.262 unit dalam periode yang sama.

Begitu juga pada Januari-November 2020, mobil Fortuner terjual 9.381 unit, sedangkan SUV Mitsubishi Pajero Sport 8.915 unit.

New Fortuner yang akan diluncurkan pada Kamis lalu diyakini menggunakan mesin diesel berkapasitas 2.800 cc. Mesin Fortuner ini berkode 1GD-FTV menggantikan mesin 2.400cc berkode 2GD-FTV yang digunakan pada Fortuner tipe VRZ 4x2, GR Sport 4x2, dan GR Sport 4x4.

Performa Fortuner bermesin diesel 2.800cc ini mampu menghasilkan tenaga 204 PS dan torsi 500 Nm. Lebih bertenaga dibanding Fortuner 2.4 yang hanya menghasilkan tenaga 105 PS dan torsi 400 Nm, dan juga lebih bertenaga dari Pajero Sport Dakar yang memiliki output tenaga 181 PS dan torsi 430 Nm.

Berdasarkan data brosur yang beredar di media sosial, New Fortuner 2.8L akan hadir dalam tiga varian, yakni VRZ 4x2, GR Sport 4x2, dan GR Sport 4x4.

Tiga tipe terbaru ini akan melengkapi lima tipe lain yang saat ini sudah dipasarkan, yakni 2.4 Diesel G 4x2 M/T, 2.4 Diesel G 4x2 A/T, 2.4 Diesel VRZ 4x2, 2.4 Diesel GR Sport 4x2, dan 2.7 Bensin GR Sport 4x2.

Di pasar Thailand dan Filipina, Toyota Fortuner 2.8 ini diluncurkan dengan nama Fortuner Legender. Namun untuk pasar Indonesia, Toyota tidak akan menggunakan nama Legender.

