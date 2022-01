Honda ADV350 Masuk Pasar Asia dengan Harga Rp 79 Juta, Simak Spesifikasinya

TEMPO.CO, Jakarta - Honda resmi meluncurkan skuter matik terbaru mereka, yakni All New Honda ADV350 dalam ajang EICMA 2021. Kakak dari ADV150 ini dijadwalkan mulai dipasarkan di Asia mulai 2022.

Melansir laman Rideapart hari ini, Rabu, 12 Januari 2022, All New Honda ADV350 dibangun dari basis skuter maxi Forza 350. ADV350 dibekali mesin eSP+ yang sama dengan Forza 350. Meskipun pakai basis yang sama, namun keduanya memiliki sejumlah perbedaan.

Honda ADV350 memiliki ground clearance yang lebih tinggi berkat penggunaan suspensi baru. Suspensi depannya menggunakan lansiran 37mm dan shock absorber belakang yang kembar. Penggunaan suspensi baru ini ditujukan untuk melintasi medan yang tidak rata.

Skuter matik baru ini dibekali sejumlah fitur yang membuat berkendara menjadi lebih nyaman. Misalnya penggunaan hand guard, windshield yang dapat disesuaikan, dan sudah menggunakan lampu LED.

Kemudian panel instrumennya menggunakan layar LCD full-digital, sudah menggunakan smart key, konektor USB Type-C, sistem Honda Selectable Torque Control (HSTC), dan konektivitas smartphone RoadSync.

Honda ADV350 ditenagai mesin silinder tunggal berkapasitas 330cc berpendingin cairan dan sudah menggunakan sistem bahan bakar injeksi. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 28,9 HP dan sudah dibekali fitur Smart Power+.

All New Honda ADV350 dipasarkan dalam tiga pilihan warna, yakni Spangle Silver Metallic, Mat Carbonium Gray Metallic, and Mat Carnelian Red Metallic. Pasar Asia yang pertama menerima kehadiran motor matik ini adalah Thailand. Skuter matik ini bakal dijual dengan harga 185.000 baht atau sekitar Rp 79 juta.

Baca: TVS Luncurkan Skuter Matik Ntorq 125 Edisi Spider-Man Seharga Rp 16 Juta

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.

DICKY KURNIAWAN | RIDEAPART