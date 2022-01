Spesifikasi Lengkap All New Toyota Land Cruiser 300 Seharga Rp 2,3 Miliar

All New Toyota Land Cruiser 300 GR Sport, Tangerang, 13 Januari 2022. TEMPO/Wawan Priyanto

TEMPO.CO, Tangerang - PT Toyota-Astra Motor (TAM) meluncurkan generasi terbaru Toyota Land Cruiser di Indonesia, Kamis, 13 Januari 2022. Model ini mendapatkan penyegaran di seluruh sisi dengan teknologi terkini.

Toyota tetap mempertahankan DNA Land Cruiser sebagai kendaraan segala medan. Untuk pasar Indonesia, SUV premium ini ditawarkan dalam dua tipe yakni All New Land Cruiser VX-R dan All New Land Cruiser GR Sport. Masing-masing dijual dengan harga Rp 2,327 miliar dan Rp 2,378 miliar (on the road DKI Jakarta).

Ada yang menarik pada dua tipe Land Cruiser 300 terbaru ini, yakni, emblem eksklusif 70th Anniversary yang melekat pada sisi kiri dan kanan pilar belakang dan pada door scuff plate yang dilengkapi lampu iluminasi. Emblem tersebut juga terdapat di Floor Mat dengan aksen bordir senada.

"Emblem eksklusif perayaan 70 tahun Land Cruiser ini akan hadir untuk model yang dipasarkan hingga Juli 2022," kata Anton Jimmi Suwandy, Direktur Pemasaran PT TAM di sela-sela peluncuran.

Pada tipe VX-R, Toyota menawarkan fitur mewah yang diplot sebagai New Expansive Luggage Room untuk meningkatkan kenyamanan. Tipe ini juga mendapatkan tambahan Power Back Door with Kick Sensor, jadi pengguna dapat dengan mudah membuka pintu belakang (bagasi) hanya dengan menggoyangkan kaki di bawah bemper belakang.

Fitur terkini lainnya yang melekat pada tipe ini adalah New Digital Video Recorder, New Wireless Charger, New Rear Seat Entertainment serta Electronic Parking Brake with Brake Hold.

Di sektor mesin, All New Land Cruiser kini mengadopsi mesin V6D-turbo yang telah dikembangkan. Mesin dengan kode F33A-FTV ini memiliki kubikasi 3.346 cc yang diklaim mampu mengurangi konsumsi bahan bakar. Mesin ini mampu menghasilkan daya 305 PS pada 4.000 rpm dan torsi puncak 700 Nm pada 1.600 – 2.600 rpm. Performa mesin ini didukung oleh transmisi 10-speed Direct Shift-10AT yang dapat menyalurkan tenaga dari mesin ke roda lebih efektif dan efisien pada berbagai kondisi berkendara.

Direktur Pemasaran PT TAM Fumika Kawashima menyampaikan bahwa All New Land Cruiser dirandang menggunakan platform TNGA-F. Platform ini, kata dia, memberikan kesempatan kepada engineer Toyota untuk meracik sistem suspensi terbaik pada All New Land Cruiser dengan menggunakan Double Wishbone di depan dan 4-link Coil Suspension di belakang. Untuk tipe GR Sport memperoleh tambahan New Stability Control dan New Adaptive Variable Suspension.

"Performa suspensi telah diuji oleh para pembalap yang berpengalaman di Reli Dakar untuk menciptakan sebuah SUV yang tidak hanya berkemampuan tinggi, tapi juga mudah dikendalikan di berbagai kondisi jalan," kata dia.

Khusus untuk tipe GR Sport, terdapat fitur E-KDSS (Electronic Kinetic Dynamic Suspension System) dan fitur Electronic Differential Lock di roda depan dan belakang. Fitur ini sangat berguna ketika SUV ini digunakan untuk berkendara di medan off-road. Sementara itu, tipe VX-R dibekali dengan Torque Sensing LSD di roda belakang.

All New Land Cruiser mempertahankan dimensinya, termasuk panjang dan lebar keseluruhan, jarak sumbu roda, serta departure dan approach angles sehingga tidak mengalami kesulitan ketika melewati jalan dengan sudut kemiringan yang variatif. Tempo sempat mencobanya di jalur dengan sudut kemiringan ekstrem di kawasan Edutown, BSD City, Tangerang. Hasilnya, mobil tetap melaju stabil meski melaju di sudut kemiringan ekstrem.

Sedangkan fitur Auto-MTS (Multi Terrain Select) mampu menilai kualitas permukaan jalan dan mengadopsi mode berkendara paling tepat untuk mengontrol dan mengoptimalkan traksi ban pada berbagai medan berpasir, berbatu, lumpur, dan medan berat lainnya. Fitur ini mampu memberikan gambar medan jalan di bawah mobil yang dapat dilihat di layar monitor di tengah dashboard. Jadi pengemudi mampu mengetahui kondisi jalan maupun rintangan tanpa harus turun dari mobil.

Sebagai kendaraan off-roader sekaligus penjelajah jalan raya, SUV premium ini dilengkapi perangkat keamanan berkendara terkini seperti rem dengan Anti-lock Braking System + Electronic Brake-force Distribution + Brake Assist dan 8-airbags. Fitur keselamatan lainnya adalah Blind Spot Monitor (BSM), Vehicle Stability Control (VSC), Hill-start Assist Control (HAC), dan Traction Control (TC). Khusus untuk kebutuhan off-road, tersedia juga fitur Downhill Assist Control (DAC), Crawl Control, Multi-Terrain Select (MTS), ditambah Tire Pressure Monitor(TPM).

Sebagai gambaran, fitur Crawl Control dikombinasikan Downhill Assist Control ini berguna saat mobil melaju di tanjakan maupun turunan curam. Crawl Control berfungsi untuk menjaga laju mobil tetap stabil di permukaan jalan berpasir, lumpur, kerikil, dan bebatuan. Sedangkan Downhill Assist Control berperan menahan laju mobil secara otomatis saat melalui turunan curam tanpa harus menginjak pedal rem.

All New Land Cruiser juga sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense(TSS). TSS merupakan fitur safety canggih yang mulai disematkan pada beberapa model Toyota di Indonesia, termasuk pada semua tipe All New Land Cruiser seperti Pre-Collision System(PCS), Lane Departure Alert (LDA), Rear Camera Detection (RCD), Adaptive High-Beam System (AHS), dan Dynamic Radar Cruise Control (DRCC).

Untuk memberikan pengalaman konektivitas digital kehidupan sehari-hari serta solusi dan manfaat terintegrasi kepada pelanggan, All New Land Cruiser kini dilengkapi dengan fitur T Intouch. T Intouch adalah teknologi telematika yang menghubungkan mobil dengan aplikasi mTOYOTA, sehingga pelanggan dapat terhubung ke semua layanan mobilitas Toyota.

