New Toyota Fortuner Pakai Mesin Baru, Harga 4x4 Turun

TEMPO.CO, Jakarta - New Toyota Fortuner diluncurkan di Indonesia, Kamis, 13 Januari 2022. New Fortuner menggendong mesin baru berkapasitas 2.800 cc. Mesin dengan kode 1GD-FTV 2.755 cc VNT Intercooler ini menghasilkan daya 209,9 PS pada 3.000-4.000 rpm dan torsi maksimum 50,9 Kg-m.

New Fortuner ini melengkapi varian yang sudah lebih dahulu dipasarkan di Indonesia yang menggunakan mesin 2.400 cc. Sebagai perbandingan, mesin 2.393 cc 4 silinder VNT Intercooler dengan kode 2GD-FTV yang dipasang pada varian Fortuner 2.4 menghasilkan daya 149,6 PS pada 3.400 rpm dan torsi 40,8 Kg-m pada 1.600-2.000 rpm.

Dari perbandingan di atas, terlihat jelas perbedaan tenaga antara New Fortuner 2.8 dengan Fortuner 2.4. Sekadar catatan, Fortuner generasi kedua yang diperkenalkan di Indonesia pada 2016 menggunakan mesin berkode 2GD. Mesin ini melengkapi mesin bensin 2TR-FE 2.694 cc Dual VVT-i yang sudah ada sebelumnya.



Toyota mengklaim mesin 2.800 cc New Fortuner memiliki output daya lebih besar 36 persen serta torsi lebih tinggi sekitar 25 persen. Mesin 1GD mencatatkan waktu akselerasi 0 – 100 km per jam yang lebih cepat yaitu 11,9 detik, sementara mesin 2GD 14 detik. Begitu juga pada saat berakselerasi pada kecepatan 60 – 80 km per jam, mesin 1GD mencatatkan waktu lebih capat yaitu hanya 2,8 detik, sementara mesin 2GD 3,7 detik.

Direktur Pemasaran PT TAM Anton Jimmi Suwandy mengatakan Fortuner dikembangkan sebagai 7-seater SUV yang tangguh dan dapat diandalkan. Dibekali dengan DNA ini, kata dia, Fortuner dapat mendukung segala bentuk aktivitas pelanggan di berbagai kondisi jalanan di Indonesia yang beragam.

"Kami terus meningkatkan performa Fortuner dengan menghadirkan mesin-mesin yang bertenaga. Mulai dari mesin bensin 2TR, lalu mesin diesel 2KD yang diteruskan dengan 2GD, hingga kini kami hadirkan pilihan mesin diesel baru yaitu 1GD yang menawarkan tenaga dan torsi yang lebih besar," kata Anton di sela-sela peluncuran All New Toyota Land Cruiser 300 dan New Fortuner di kawasan BSD City, Tangerang.

"Kehadiran mesin baru ini diharapkan dapat memberikan pilihan lebih lengkap dan memenuhi ekspektasi pelanggan yang memprioritaskan aspek performa dari Fortuner."

Toyota juga melengkapi New Fortuner tipe GR Sport dengan sistem penggerak semua roda (4x4) yang memakai mesin diesel 1GD dan dilengkapi dengan fitur Easy 4x4 Switch serta fitur Downhill Assist Control (DAC). Dengan hadirnya tipe flagship dan mesin baru ini, kini New Fortuner memiliki delapan tipe.

“Selain menghadirkan pilihan mesin baru yang lebih bertenaga, kami juga perluas varian GR Sport pada New Fortuner ke tipe 4x4 untuk melengkapi performanya yang kini menjadi terdepan di kelasnya,” ujar dia.

Anton menyampaikan bahwa pada New Fortuner tipe tertinggi, yakni berpenggerak 4x4, harga yang ditawarkan ke konsumen sebesar Rp 684.500.000. Harga ini lebih rendah dibanding varian 4x4 sebelumnya yang mencapai di atas 700 jutaan. Penurunan harga pada varian 4x4 ini terjadi karena dampak positif dari penerapan pajak emisi yang mulai diberlakukan pada akhir tahun lalu.

Berikut ini daftar lengkap Harga Toyota Fortuner per Januari 2022:

- 2.4 G 4x2 M/T : 521.600.000

- 2.4 G 4x2 A/T : 539.200.000

- 2.4 VRZ 4x2 A/T : 570.000.000

- 2.4 VRZ 4x2 A/T GR Sport : 586.900.000

- 2.7 SRZ 4x2 A/T GR Sport : 561.000.000

- 2.8 VRZ 4x2 A/T : 580.900.000

- 2.8 VRZ 4x2 A/T GR Sport : 597.900.000

- 2.8 VRZ 4x4 A/T GR Sport : 684.500.000

